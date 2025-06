Fossombrone annuncia Marco Giuliodori come nuovo allenatore

Il Fossombrone ha ufficializzato mister Marco Giuliodori. "Il tecnico 53enne originario di Filottrano – scrive la società – nelle ultime tre stagioni è stato alla guida del Castelfidardo con cui ha vinto i playoff di eccellenza nel 23/24 e disputato il campionato di serie D 24/25 con un egregio ottavo posto a quota 45 punti. Per lui una stagione ricca di stimoli con la voglia di fare bene".

"Scelta molto stimolante – ha sottolineato Giuliodori – in un ambiente famigliare ma importante, dove si può fare bene calcio. Non sarà facile ripetersi ma sono uno a cui piacciono le sfide e so che troverò un gruppo di ragazzi allenato sotto tutti i punti di vista da mister Fucili che mi lascia un’eredità importante".

Al rientro dall’estero di uno dei due presidenti, all’inizio della prossima settimana, la K Sport Montecchio Gallo sceglierà il nuovo allenatore: favorito è Stefano Protti ex Sammaurense (serie D, girone D) e già alla guida della Fermana. Altri nomi che circolano sono quelli di Gastone Mariotti e di Clementi.

Si dividono le strade tra l’allenatore Giovanni Cipolla e l’Audax Piobbico. Cipolla ha guidato con profitto squadre umbre (anche in Eccellenza) la Nuova Real Metauro con successo e col Piobbico ha chiuso sesto sfiorando i playoff e valorizzando diversi giocatori, tra i quali Vandini classe 2007.

La Pergolese (Promozione) dopo mister Rossi ha confermato Carbonari, Davide Aluigi e Savelli. L’attaccante Giovannini Lion ex Trodica piace alla Fermignanese di mister Pazzaglia neo promossa in Eccellenza, ma il giocatore potrebbe essere ‘appetito’ anche dal Fossombrone.

Ufficiale alla Vadese il ritorno dell’attaccante (nell’ultima stagione al San Sisto) Diego Del Gallo (classe 1981). Il Trodica neo promossa in Eccellenza ha ingaggiato l’attaccante Stefano Spagna (classe 1991) proveniente dalla Recanatese (serie D). La Maior ha confermato l’allenatore Alberto Rondina.

Dopo un lungo corteggiamento il diesse del Carpegna Ruggeri è riuscito ad ingaggiare Alessandro Contucci, ex capitano del Mercatello (Prima categoria ). L’Ancona ha ufficializzato tramite un comunicato che il nuovo allenatore sarà Agenore Maurizi reduce da un esonero patito con il Roma City, squadra romana che poi è retrocessa ai playout.

Amedeo Pisciolini