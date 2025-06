Fossombrone e K Sport Montecchio Gallo: attesa per il nuovo allenatore, Sandreani in lizza

Si attende la fumata bianca in casa del Fossombrone e della K Sport Montecchio Gallo per la scelta del nuovo allenatore. Partendo dal Fossombrone ai vari Giuliodori, Mariotti, Mosconi e Antonioli si è aggiunto un nome nuovo, si tratta di Alessandro Sandreani che recentemente alla guida della Primavera 3 del Gubbio è arrivato a giocarsi la finale play off di categoria contro il Catanzaro. In precedenza Sandreani ha guidato anche la prima squadra del Gubbio e la Primavera della Vis Pesaro. Nel taccuino della K Sport Clementi, Giuliodori e Protti. A proposito di allenatore anche il vice di Fucili, Giovanni Santini lascerà il Fossombrone, questo il suo saluto: "Grazie a tutti, è stato un viaggio bellissimo dove ho conosciuto persone e uomini veri che mi hanno permesso di migliorare come persona e mi hanno fatto sentire un allenatore vero. Siete per me la conferma che alla fine il lavoro paga sempre. Continuate così che siete forti. Un abbraccio enorme, avrete sempre uno spazio speciale nei miei ricordi e nel mio cuore". Si sono separate le strade tra mister Ricci e la Castelfrettese neo promossa in Promozione. Il posto di Ricci potrebbe essere preso da Yuri Bugari che a Castelferretti nel 2022-23 aveva vinto la Prima categoria.

Il capitano e bomber Denis Pesaresi lascia la Vigor Senigallia e interessa al Gaeta (Eccellenza laziale). Gianmarco Casoli difensore classe 2005 ex Tavoleto è sul mercato. Il Montecalvo (Prima categoria, girone A) ha messo nero su bianco con Matteucci proveniente dal Real Altofoglia, con Paoli ex Osteria Nuova e Rossi ex Audax Piobbico e inoltre ha ‘stretto’ con Albertini che era andato a fare un’esperienza in Spagna. L’Urbino ha rinnovato il contratto per la prossima stazione con Nicola Bellucci. L’attaccante Giovannini Lion ex Trodica piace alla Fermignanese di mister Pazzaglia neo promossa in Eccellenza, ma il giocatore potrebbe essere ‘appetito’ anche dal Fossombrone. La Maroso Mondolfo sembra che sia interessata all’allenatore ex Villa San Martino Alain Pompei. La Maroso Mondolfo si è appena separata di comune accordo con mister Federico Contini. Alla Sambenedettese piace il giovane Riccardo Bongelli (classe 2006) nella passata stagione giocatore della Maceratese che ha vinto il campionato di Eccellenza Marche. La Viridissima Apecchio ha confermato il centrocampista Fallou Diop. La Cagliese neo promossa in Seconda categoria, che ha rinnovato nei giorni scorsi il contratto con mister Giovanni Giacomucci, ha confermato nello staff tecnico anche Marco Trufelli e Tommaso Ottaviani. Alessandro Cossa un passato da giocatore (anche in campionati importanti) è da ieri il nuovo ds Pergolese militante (Promozione). L’umbro Alvaro Arcipreti (è stato anche ad Ancona) è il nuovo ds del Montone (Promozione Umbria). Lo Schieti annuncia due conferme per la stagione 2025-2026, si tratta di due giovani ragazzi locali: Davide Ruggeri e Manuel Ceccarini. In attesa di una chiamata l’allenatore (ha guidato anche il Cattolica in Eccellenza) Emanuele Pessina.Amedeo Pisciolini