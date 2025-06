Fossombrone: Marco Giuliodori è il nuovo allenatore, arriva dal Castelfidardo

Il Fossombrone ha il suo nuovo allenatore, si tratta di Marco Giuliodori reduce dalla panchina del Castelfidardo. Giuliodori, classe 1972, prima di fare l’allenatore sulla panchina delle Filottranese e poi del Castelfidardo in serie D (per tre stagioni), stesso girone del Fossombrone, come calciatore ha giocato anche nel Fano, Lanciano, Ancona, Tolentino e altre squadre. L’accordo nel pomeriggio di ieri.

Passando alla K Sport Montecchio Gallo, società anche questa alla ricerca di un mister, i nomi sono i soliti: Protti, Antonioli e Clementi a cui si è aggiunto Sandreani (un trainer che piaceva anche la Fossombrone). In attesa della ‘fumata bianca’ il direttore sportivo Ettore Mariotti è pronto a confermare gran parte della rosa che si è ben comportata nel campionato da poco conclusosi. In questo periodo sono diverse le società alla riccerca di allenatori.

Il Vismara Calcio (Promozione) ha rinforzato il proprio reparto avanzato, con l’ingaggio dell’attaccante Lorenzo Donati classe 2000. "Benché abbastanza giovane – fa sapere la società del Vismara – Lorenzo vanta un buon curriculum avendo giocato nei campionati di Promozione ed Eccellenza con società calcistiche di questa Provincia, nonché della vicina Romagna. Fisico da attaccante d’area, ottime qualità tecniche e tanta voglia di riscattarsi, dopo una precedente stagione non all’altezza delle sue potenzialità. Tutta la dirigenza gli dà il benvenuto e gli fa un grande in bocca al lupo per la prossima stagione calcistica".

Continua il mercato del Pantano, dopo aver annunciato 5 nuovi innesti la scorsa settimana la Società rende noto di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 2002 Francesco Aiudi nell’ultima stagione in forza al Fortuna Fano con il quale ha disputato il campionato di Seconda categoria e con esperienze passate nel campionato di promozione dove ha vestito le maglie di Valfoglia e Barbara. L’altro colpo riguarda il centrocampo dove mister Vitali potrà contare sull’apporto di Leonardo Giri, centrocampista classe ‘97 nell’ultima stagione in forza al Mondolfo e con un passato in Eccellenza con il Valdichienti Ponte e in promozione con Palmense, Portorecanati e Trodica oltre a svariati campionati di prima categoria con Urbis Salvia, Montecassiano e San Claudio. La società dà il benvenuto ai nuovi calciatori e fa a loro un grosso in bocca al lupo. Confermato il centrocampista classe ‘98 Vincenzo Montagna.

Il Grottammare ha ufficializzato come direttore tecnico per la nuova stagione Davide Traini. Sarà ancora Antonio Soru a guidare l’area portieri del Piandimeleto. Molto vicino all’accordo tra il Trodica neo promossa in Eccellenza e l’ex capitano della Maceratese, il bomber Luca Cognini.

Amedeo Pisciolini