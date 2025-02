Fossombrone Pagliari: "Un colpo vincente"

"Siamo partiti benissimo" – spiega l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – andando in vantaggio (gol di Amerighi al 3’) e creando tutti i presupposti per raddoppiare. Chiaramente l’episodio del rigore ed espulsione per fallo di mano non concesso, evidente anche dalle telecamere, che poteva chiudere l’incontro ha condizionato il risultato. Poi invece dal possibile due a zero ci siamo ritrovati ad inseguire e qui mi è piaciuto molto lo spirito, l’organizzazione e la voglia di andare a riprenderci un risultato che strameritavamo. Ogni partita fa storia a sé e questa pur rammaricandoci sugli episodi è stata positiva sotto ogni punto di vista. Dobbiamo continuare così senza alibi ma allenarci bene e con l’ambizione di voler migliorare sempre.

"Abbiamo iniziato molto bene la partita" – conferma il direttore generale Marco Meschini – andando in vantaggio con merito e creando diverse situazioni per raddoppiare ma siamo stati poco fortunati, c’è da considerare anche che non ci è stato assegnato un netto calcio di rigore con annessa espulsione del difensore che sulla linea della porta con una mano ha ‘parato’ il tiro di Casolla destinato a rete. Poi come spesso succede le partite cambiano e grazie alla caparbietà dei nostri avversari abbiamo subito il pareggio con un bel gol di Bevilacqua. Il secondo tempo è stato più equilibrato, con situazioni da entrambe le parti. La fisicità della Civitanovese davanti ha avuto la meglio ed è andata in vantaggio quando mancavano quindici minuti dalla fine. Un gol che poteva decidere la partita, invece siccome siamo una squadra con la s maiuscola, con cuore e tutto quello che avevamo con Pagliari abbiamo raggiunto il pareggio. Ora testa alla prossima.

Con l’istinto del vero goleador Lorenzo Pagliari ha riportato con un bel colpo di testa e in pieno recupero il risultato sulla parità. "E’ stata una buona partita – dice Pagliari – siamo riusciti ad andare subito in vantaggio, quindi l’approccio è stato giusto ed è quello che cercavamo, poi come succede nel calcio se non la chiudi puoi andare in difficoltà e così è stato. Molto probabilmente c’era un rigore non concesso per un fallo di mano sulla linea di porta e l’espulsione del giocatore, però l’arbitro non l’ha visto. Nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto il ritorno della Civitanovese che ha un buonissimo organico e con i cambi è riuscita a ribaltare il risultato, poi chiaramente non volevamo perdere la partita e siamo stati bravi e tenaci a cercare il pareggio fino alla fine. Ci siamo riusciti: su un bel cross dalla destra di Conti io mi sono appostato sul secondo palo, ero tutto solo. È andato tutto bene fortunatamente, non ci meritavamo la sconfitta, siamo stati bravi a recuperare la gara, ci teniamo stretti questo punto che fa morale e smuove la classifica". Domenica prossima il Fossombrone è atteso dalla trasferta sul campo dell’Atletico Ascoli.

Amedeo Pisciolini