Fossombrone sorride. Sammaurese ko per il gol di Ghinelli

INTER SM SAMMAURESE: Pollini; Manzi (25’ st Deshkaj), Dall’ Osso, Maggioli, Magnanini; Sare, Zaccariello (44’ st Oppizzi sv), Nisi (18’ st Bertani 5,5), Infantino (7’ st Amadori ), Lucatti, Dimitri 6 (22’ st Conti). All.: Lorenzo.

FORSEMPRONESE (4-4-2): Bianchini; Ronchetti, Kljajic, Giunchetti (7’ st Imbriola 6), Fabbri; Ghinelli, Mancini (10’ st Masawoud), Bucchi, Arcangeli (4’ st Kamagate 6,5); Sane (30’ st Giometti sv), Kyeremateng (40’ st Procacci sv). All.: Giuliodori.

Arbitro: Cipolloni di Foligno.

Rete: Ghinelli al 31’ st.

Note: ammoniti Maggioli, Amadori, Giunchetti, Ghinelli, Mancini; spettatori 250 circa; angoli 5 a 2 per la Forsempronese; recupero 5’ tutti nella ripresa.

Con un destro tanto preciso quanto potente Giacomo Ghinelli ha interrotto la serie negativa della Forsempronese e messo ancora di più nei guai l’ Inter SM Sammaurese. Il gol firmato dal centrocampista ex primavera del Cesena permette a Giuliodori di buttare alle spalle il momento più duro di questo inizio di stagione. Inoltre il tecnico al “ Macrelli” ha provato ad inserire Kamagate fra le linee per far sì che la sua velocità possa mettere in difficoltà i difensori avversari: una soluzione che a San Mauro ha prodotto buoni risultati. Tutti aspettavano il ritorno al “ Macrelli” di Casolla ma l’attaccante appena tornato a Fossombrone è stato tenuto a riposo precauzionale per non aggravare il guaio muscolare che lo affligge. La cronaca del primo tempo si riduce a quel poco che le due squadre hanno saputo offrire ai presenti: al 12’ Lucatti circondato dai difensori ospiti tenta il tiro che gli viene murato. Al 24’ Bianchini sbaglia completante il tempo dell’uscita ma nessuno degli attaccanti di casa ne approfitta. Al 28’ su azione da calcio d’ angolo Kyeremateng stacca bene ma da buona posizione manda la palla sul fondo. Ad inizio ripresa arriva la svolta tattica dell’incontro; Giuliodori decide di rischiare di più, inserisce Kamagate dietro agli attaccanti alzando il raggio d’azione di tutta la squadra. Al 5’ sembra già arrivato il momento del gol ma l’arbitro aveva già fischiato un fallo su Pollini e quindi nulla di fatto. Al 15’ Sane va via in velocità e impegna Pollini con un sinistro potente, sulla respinta del portiere sinistro al volo di Kamagate e la traversa salva la Sammaurese. Al 18’ Amadori mette in area un buon pallone ma non trova compagni pronti alla deviazione, al 25’ il diagonale di Kyeremateng mette i brividi ai tifosi di casa ma sibila sul fondo. Al 31’ Ghinelli dopo una bella percussione scaglia il tiro che si infila nell’angolo basso alla destra di Pollini e porta avanti la Forsempronese.

Roberto Daltri