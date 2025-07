Fossombrone: Urso in partenza verso la Vigor

A Fossombrone conferme vicine per Kieremateng, Torri, Giunchetti, Procacci e Pagliari, in partenza invece Niccolò Urso (alla Vigor Senigallia), Broso (lo vuole il Matelica) e probabilmente Casolla (piace molto all’Urbania). Sempre in serie D, il Castelfidardo ha un nuovo allenatore: Stefano Cuccù, reduce da due stagioni a Monturano, che ha superato la concorrenza di Sansovini e dell’ex Fano Scorsini. Vice tecnico sarà Massimo Loviso. L’Ancona ha annunciato il ritorno di Luca Gelonese (cl ’95) con i dorici nella stagione 2016-17 e, in C, ex Samb e Vis. L’Urbania calcio (Eccellenza) ha ufficializzato la conferma (per la terza stagione consecutiva) del difensore Federico Dal Compare e del centrocampista Manuel Zingaretti. Altra conferma a Urbino: Lorenzo Palazzi, jolly nel reparto offensivo. Lo scorso anno mister Mariani lo ha schierato spesso dietro le punte, ma Palazzi può giocare da esterno alto, da mezzo e anche da seconda punta. "Sono molto contento – dice Palazzi dopo la conferma – di rimanere a Urbino in un gruppo nel quale, nonostante l’annata complicata dal punto di vista personale per via dei problemi fisici, mi sono trovato benissimo". Il Chiesanuova (Eccellenza) di mister Roberto Mobili comunica le conferme di Carlo Mongiello, Andrea Pasqui e Tommaso Tanoni. Il Tolentino ha contrattualizzato il difensore Massimo Romoli, classe 1998 ex Folgore Castelraimondo. Altra conferma in casa della Fermignanese, si tratta del centrocampista Andrea Giovanelli Fraternali. Lorenzo Costa, difensore classe 1992: ha rinnovato per la settima stagione (oltre 200 presenze) con il Gabicce Gradara (Promozione) . A parte due anni e mezzo nel campionato interno sammarinese complice anche il covid con Tre Penne, Libertas e la Fiorita, "Lollo" è un fedelissimo del Club guidato dal presidente Marsili. "Questa è casa mia, sto bene in questa società, con persone che stimo – spiega lo stesso Costa –. Conosco a fondo i dirigenti, gran parte dei giocatori, specialmente quelli del settore giovanile che frequento talvolta anche fuori dal campo. Sono under, ma alcuni di loro hanno l’esperienza dei veterani avendo già alle spalle, due, tre campionati. Oltre ai motivi affettivi ci sono quelli sportivi e logistici. Il Gabicce Gradara cerca sempre di allestire formazioni competitive e quest’anno spero che si possa tornare a conquistare i playoff come accaduto tre anni fa". Matteo Giunti centrocampista classe 2003 nella passata stagione prima alla K Sport e poi al S.Orso, è un nuovo giocatore del Tavullia Valfoglia. La società Falco Acqualagna ha annunciato l’ingaggio del portiere Samuele Damiani proveniente dall’esperienza con la Juniores nazionale di Fossombrone. Ma non è finita qui: il dg Greco e i dirigenti hanno acquisito le prestazioni anche del difensore Riccardo Poggiaspalla ex Pole Calcio. La Cagliese Calcio ha annunciato la conferma del centrocampista Sami El Karouachia e di Riccardo Tenaglia, Lorenzo Falconi, Giovanni Picchi e Valient Balla.

Amedeo Pisciolini