Fra tradizione e memoria. A Levanto nasce il Ceula: "Qui come una famiglia»

A Levanto è nata una nuova realtà che disputerà il campionato di Seconda Categoria, l’Asd Ceula 2025, a dimostrazione di quanto il calcio non sia solo uno sport, ma anche memoria, identità e comunità. A 45 anni dalla fondazione della N.P.S. Ceula ’80 (società nata da un gruppo di genitori e appassionati con l’intento di dare ai ragazzi del territorio un luogo sano dove crescere insieme) lo spirito di quell’esperienza è ancora vivo. Il progetto prende vita grazie all’entusiasmo e alla visione di una nuova generazione, rappresentata da Lorenzo Visconti, Diego Rezzano e Jacopo Nicora, stimolati dalla futuristica proiezione di Eugenio Pettirossi, anche lui inserito nel gruppo della dirigenza. "Il calcio è una famiglia" recita la nuova società che precisa anche il fatto che non si tratti soltanto di nostalgia, ma della volontà di trasformare i valori fondanti del gioco di squadra in una proposta viva e attuale. Lo statuto del nuovo club stabilisce un principio fondante: in campo potranno scendere solo ragazzi residenti o che lavorano a Levanto e nei comuni limitrofi, rafforzando così il legame con il territorio. Durante la fase preparatoria del progetto Andrea Oppecini, che simpaticamente si descrive come "lo zio dell’Nps" ha ricordato con affetto le difficoltà degli anni 80, in particolare nei rapporti con l’amministrazione comunale dell’epoca.

"Sono molto felice – afferma – e un po’ ’invidioso’ che una nuova avventura calcistica nasca proprio nella mia Levanto", aggiungendo che suo nipote fa parte della squadra. Il nuovo organico societario è già formato e pronto a mettere in campo competenze e passione: Paolo Queirolo è il presidente, affiancato in veste di vicepresidente da Don Alessio Batti. Direttore sportivo è Alex Rezzano. Tra i soci fondatori figurano Giovanni Visconti, Andrea Solari e Mattia Scapparone. Alla guida del gruppo l’allenatore Luca Piropi, coadiuvato da Andrea Filippone e Andrea Solari come viceallenatori e da Marco Motto come preparatore dei portieri. Stasera alle 21.30 si terrà la presentazione ufficiale della squadra in Piazza della Loggia. Una serata aperta alla cittadinanza, in cui famiglie, appassionati e cittadini potranno condividere questa nuova avventura. Infine la società rivolge un sentito ringraziamento agli sponsor che hanno creduto fin da subito nel progetto, all’Amministrazione Comunale di Levanto, in particolare al sindaco Luca Del Bello e all’assessore allo sport Federica Lavaggi, per il sostegno ricevuto, e alla "squadra degli chef", amici e volontari che con la propria passione e generosità sono diventati i principali sostenitori dell’Asd Ceula 2025.

Ilaria Gallione