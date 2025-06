Francesco Baiano nuovo allenatore del Follonica Gavorrano per la prossima stagione

La squadra prima del singolo. E questo il diktat del nuovo allenatore del Follonica Gavorrano, Francesco Baiano.

La società minearia ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’allenatore Francesco Baiano per la prossima stagione sportiva.

Dopo aver concluso l’ultima stagione entrando a campionato in corso e centrando la salvezza con il Poggibonsi, Baiano arriva così in biancorossoblù seguendo le orme del direttore sportivo Jacopo Galbiati, che ha potuto apprezzarne le doti nei mesi di permanenza giallorossa.

Classe 1968, nato a Napoli, Baiano ha mosso i suoi primi passi come tecnico dal 2009, partendo dal Sansovino nel ruolo di allenatore-giocatore, passando poi a Varese, Siena, Palermo e Chievo Verona come secondo di Giuseppe Sannino.

"Ho incontrato l’ingegnere Luigi Mansi e il vicepresidente Lorenzo Mansi e mi hanno fatto veramente una bella impressione – commenta Francesco Baiano –. La società è molto importante, ho sposato un progetto che mi è piaciuto subito. C’è la grande capacità di pensare al futuro e di pensare in grande. Poi vincere non è mai semplice, ma ci sono tutti i presupposti. Avevo diverse proposte, ma ciò che mi ha fatto scegliere questo progetto sono le persone che ho conosciuto che sono di grande valore, oltre al rapporto con il direttore Jacopo Galbiati. La categoria non conta, sono le persone che fanno la differenza, la proprietà e Galbiati hanno inciso sulla mia decisione di accettare questa società. É il gruppo che vince le partite e non il singolo, chi parla con ’l’io’ e non con il ’noi’ di sicuro non va d’accordo con me. E raggiungere gli obiettivi che ci pone la società, ovviamente in relazione al campionato che andremo ad affrontare".