Francesco Cangi rinnova con la Pianese: obiettivo crescere in Serie C

La grande cavalcata verso la Serie C, la storica salvezza, la altrettanto storica conquista dei play off (tutti da vivere). Ha di che essere soddisfatto il ds della Pianese, Francesco Cangi (nella foto). Ma mica è finita qua! Ieri, un po’ a sorpresa, il direttore ha dato l’annuncio, rimarrà in bianconero anche la prossima stagione (insieme al collaboratore Alessandro Corsi e al segretario Alessandro Bini). "Con il presidente abbiamo trovato la quadra per proseguire insieme – afferma Cangi –. Dopo tutte le soddisfazioni che ci siamo tolti, continueremo a tenere l’asticella bassa, per quanto l’obiettivo sia crescere ancora e la proprietà sia disposta a investire anche qualcosa in più. Quest’anno, unica neopromossa dei tre gironi ad approdare ai play off, abbiamo lavorato con un budget pari quasi allo zero. Con le cessioni di Boccadamo e Odjer ci sono state anche delle plusvalenze. La società, insomma, c’è: Maurizio Sani, affiancato dalla famiglia e dai figli, si è divertito e ha l’entusiasmo giusto per proseguire in questa avventura, con una solida azienda, la Stosa, alle spalle. ‘Entusiasmo’ è la parola che ci accomuna, quella che mi ha sempre accompagnato e continuerà a farlo. Il prossimo campionato, tra chi salirà dalla D e chi scenderà dalla B sarà complicato e noi dovremo pensare per prima cosa a mantenere la categoria, provando, come ci è già riuscito, ad affermarci tra i grandi. Magari andando in salita all’inizio e in discesa alla fine. Confermarci sarebbe un nuovo record". Nessun dubbio, da parte del direttore: già ad aprile ha detto nuovamente sì alla Pianese, benché inevitabilmente qualche chiamata sia arrivata. "Ho preso la decisione parlando con la proprietà e in considerazione del rapporto che abbiamo – soiega Cangi –. Il fatto che il mio lavoro sia stato apprezzato fa piacere, ma sarebbe stato uno sbaglio compiere un passo troppo spregiudicato. So che ci saranno difficoltà, le affronteremo. Già sarebbe importante ripartire con lo zoccolo duro di quest’anno. Cercheremo un accordo, con i ragazzi, ma non tratterremo nessuno. Sarà dura, con alcuni, come Mignani, che ha sfiorato il titolo di capocannoniere. Abbiamo comunque un’estate per pensarci, adesso dobbiamo concentrarci sulla partita con il Pineto, la più importante della storia della Pianese. Ci giocheremo tutte le nostre carte. Entrambe siamo due realtà piccole, ma molto solide, partite entrambe senza il favore del pronostico e in grado di affermarci a dispetto di grandi club. E’ vero, qualche settimana fa abbiamo stravinto, ma i play off sono un’altra cosa. La sfida nella sfida sarà Bruzzaniti-Mignani? Entrambi avranno voglia di farsi notare". Angela Gorellini