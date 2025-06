Francesco Gagliardi lascia la Sansovino dopo una stagione di successi

Una vita alla Pianese, da capitano. Poi la separazione dal club bianconero e la scelta, la scorsa estate, di vestire la maglia della Sansovino, di nuovo con la fascia con la C al braccio. Con il club aretino, il senese Francesco Gagliardi, insieme a diversi ex Robur o comunque concittadini, vedi Florindi, Bonechi, Gianneschi, Pasquinuzzi, Granado, nonché Lorenzo Mazza e Mirko Romagnoli (il primo appena passato alla Sinalunghese, il secondo accostato ai colori rossoblù) ha conquistato l’Eccellenza e vinto la Coppa Italia di Promozione. Le strade tra il difensore e la Sansovino, però si separeranno. "Sempre in campo. Sempre presente... Mai un passo indietro – il messaggio della società –… Ha giocato tutti i minuti di ogni partita, guidando la squadra con cuore, dedizione e grinta. Un esempio per tutti, un leader silenzioso… Siamo orgogliosi e fieri di aver condiviso con lui questa stagione straordinaria. Grazie Francesco per l’impegno, la serietà e il rispetto con cui hai indossato questa maglia".