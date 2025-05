Francesco Galastri: il giovane talento dell'Aquila 1902 elogiato da Daniele De Rossi

di Giustino Bonci

Francesco Galastri è uno dei "gioellini" del ed è balzato in poche settimane dalla milizia negli Allievi rossoblù alla prima squadra e al debutto in serie D, grazie alla fiducia che gli è stata concessa da Atos Rigucci. E sul talento del 2008 che il 29 aprile scorso ha compiuto appena 17 anni, sono piovuti complimenti a iosa e le attenzioni di club importanti. Ma l’endorsement più significativo per il ragazzo di Poppi, che ha saputo conciliare gli studi ad Arezzo con gli allenamenti in Valdarno, è venuto da un campione del mondo, nell’ultima partita di campionato all’Anco Marzio del Lido di Ostia.

Schierato dall’inizio dall’allenatore nel ruolo di centrocampista offensivo sulla fascia sinistra e salito a quota 10 presenze in campionato, ha ricevuto gli apprezzamenti sinceri di Daniele De Rossi, sorpreso piacevolmente della personalità del non ancora diciassettenne aquilotto. Capitan futuro, diventato da qualche mese presidente dell’Ostiamare e deciso a portare in alto la formazione romana con un progetto chiaro e ambizioso, ha chiesto diverse informazioni sul numero 14 rendendo atto alla dirigenza montevarchina delle scelte mirate a valorizzare i prodotti del vivaio.

Non è chiaro se le lodi di De Rossi preluderanno a qualcosa di più concreto ma di sicuro fanno piacere al diretto interessato e alla società di via Gramsci. Intenzionata a puntare proprio sui calciatori fatti in casa per formare l’organico della prossima stagione.

Dal canto su Galastri, subito dopo l’esordio in Interregionale, il 26 gennaio scorso con l’Orvietana, dimostrava di essere maturo anche con le parole. "Sono consapevole – aveva affermato – di dover migliorare ancora tanto e ringrazio il mister e i compagni per l’incoraggiamento, la fiducia e i miei genitori perché mi stanno sempre vicino e mi permettono di vivere un sogno".

Francesco fa parte della pattuglia di under che hanno già assaporato la gioia di vestire la maglia dell’Aquila 1902, responsabilità pesante per atleti giovanissimi che assaporano una categoria nazionale.