Francesco Mocarelli è il nuovo allenatore del Figline per la stagione Eccellenza 2025-26

Dopo le tante voci dei giorni scorsi, la notizia è diventata ufficiale: Francesco Mocarelli è il nuovo allenatore del Figline. Mocarelli non ha bisogno di presentazioni, considerando la sua lunga carriera da calciatore ad alto livello tra Serie B, Lega Pro e Serie D, vestendo le maglie di Lucchese, Novara, Rondinella, Montevarchi, Arezzo, Grosseto, Frosinone, Perugia e Sangiovannese. Un bagaglio di esperienza sul campo davvero importante, che il neo-allenatore gialloblù metterà a disposizione del Figline per la nuova stagione di Eccellenza 2025-26.

Mocarelli si è mostrato carico e determinato nel presentarsi nella sua nuova avventura, dopo l’esperienza precedente con la Colligiana, conclusa molto positivamente. "Quando si arriva in un ambiente nuovo, c’è sempre tanto entusiasmo, tanta voglia di iniziare e di farti conoscere ai nuovi tifosi, giocatori e ambiente – ha dichiarato il nuovo allenatore –. Voglia ed entusiasmo sono due ingredienti che contraddistinguono questo gioco. Cercherò di portare tutto me stesso, senza scimmiottare nessuno – prosegue Mocarelli – con le mie esperienze, le mie competenze e il mio entusiasmo, per creare qualcosa di importante qui a Figline, dopo l’esperienza negativa dell’ultima stagione. Questo non toglie nulla di quello che è il valore della società sportiva e della piazza: quindi sono felicissimo di poter far parte di questo progetto, di questa famiglia, non vediamo l’ora di iniziare".

Molto soddisfatto dell’accordo raggiunto, il direttore sportivo Maurizio Tanfani che precisa: "Fin da subito abbiamo percepito una bella unità di intenti – afferma Tanfani –. Come allenatore l’avevo già seguito da vicino nel suo percorso nella passata stagione: Mocarelli è un tecnico competente e, dal punto di vista umano, una persona seria. Due aspetti alla base della scelta per la panchina del Figline".

Giovanni Puleri