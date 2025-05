Francesco Mocarelli lascia la guida della Colligiana: chi sarà il nuovo allenatore?

Non sarà Francesco Mocarelli a guidare dalla panchina la Colligiana nel corso della prossima stagione: due settimane dopo l’uscita dei biancorossi dai play off dell’Eccellenza Toscana - a causa del pareggio contro il Valentino Mazzola - il tecnico di Rignano sull’Arno ha ufficializzato la decisione di non proseguire il proprio cammino al Gino Manni. Una decisione che lascia un po’ di amaro in bocca ai tifosi colligiani, e non soltanto per l’ottimo rapporto che l’allenatore era riuscito a instaurare con l’intero ambiente: arrivato quasi in sordina, con all’attivo, come esperienza in panchina, solo quella con la squadra juniores della Sangiovannese, Mocarelli ha saputo prendere in mano una squadra quasi interamente rifondata dopo i mediocri risultati dell’anno precedente e infarcita di giovani, conducendola a risultati ben superiori alle aspettative. Partita con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, la Colligiama si è trasformata ben presto in una delle protagoniste del girone, combattendo a lungo per la prima posizione e cedendo - forse per esaurimento fisico, forse per la scarsa esperienza di molti elementi - solo nelle ultime giornate, quando è scesa fino ad un comunque onorevole quarto posto. Un risultato del quale Mocarelli, al quale la società biancorossa ha augurato le migliori fortune, può sicuramente andare fiero, e che potrebbe rappresentare, per lui, un trampolino di lancio verso categorie superiori. Spetterà ora al Dg biancorosso Beppe Cianciolo trovare un degno erede: negli ambienti girano al momento nomi d’esperienza come l’ex tecnico del Prato Maurizio Ridolfi e Marco Guidi, già alla guida di Pontassieve, Asta e Lanciotto, ma per avere maggiori certezze sarà necessario attendere qualche giorno.

Marco Brunelli