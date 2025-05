Francesco Nocera lascia l'Aurora: futuro in Eccellenza?

"Ora mi riposo e poi valuterò alcune situazioni per la prossima stagione, comunque a Treia non rimango". Francesco Nocera, nell’ultima stagione sulla panchina dell’Aurora, guarda al futuro che potrebbe riservargli la possibilità di tornare in Eccellenza. "C’è effettivamente questa opportunità, anche verso l’Abruzzo". Sorprende di non rivedere Nocera sulla panchina dell’Aurora perché la squadra sotto la sua guida ha ottenuto ottimi risultati. "A volte – risponde – le strade si dividono per tanti motivi, oltretutto Treia è distante da dove abito e poi adesso voglio un po’ riposarmi". Tuttavia è stata una stagione soddisfacente. "Per me – ricorda Nocera, a dicembre approdato all’Aurora – è stata una bella cavalcata di 17 gare, dispiace di essere arrivati ai playoff un po’ corti dopo avere tirato la carretta a mille. Del resto al mio arrivo eravamo penultimi e la squadra aveva il morale a pezzi, però abbiamo fatto un bel cammino e pochi pensavano che potessimo centrare i playoff considerando da dove eravamo partiti, ma il gruppo è stato unito e compatto". In finale playoff è arrivata l’Azzurra Colli. "Non mi sorprende – spiega il tecnico – perché ha avuto sin dall’inizio una mentalità ben precisa, ha preso giocatori funzionali, ha dato la giusta mentalità ai calciatori, a dicembre ha sistemato ciò che non andava". Ma cosa è mancato all’Aurora? "Si sarebbe dovuto partire sin dall’inizio con una certa mentalità, con giocatori di categoria e con qualche ragazzo interessante, occorre sempre creare un gruppo equilibrato tra esperienza e gioventù di qualità. Poi ritengo che la mentalità faccia sempre la differenza e la mia squadra l’ha avuta nel girone di ritorno quando abbiamo fatto gli stessi punti del Trodica che ha vinto il campionato. È per me gratificante essere riuscito a trasmettere in poco tempo la giusta mentalità alla squadra".