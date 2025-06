Francesco Pacini nuovo portiere del Follonica Gavorrano: un rinforzo di lusso

Un portiere di lusso per il Follonica Gavorrano: preso Francesco Pacini. Il nuovo estremo difensore biancorossoblù approda alla corte di mister Francesco Baiano e del direttore sportivo Jacopo Galbiati dopo l’esperienza degli ultimi cinque anni al Poggibonsi, con un totale di 169 presenze e la fascia di capitano. Classe 1995 e originario di Arezzo, Pacini è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, passando per la prima volta da Poggibonsi nella stagione 2014/15. Poi le esperienze con Novara in Serie B, Trapani, Teramo e Modena in Serie Ci.

"Sono molto contento di essere qui, era una bella ambizione – dice Pacini –. Ho sempre avuto una grande ammirazione per la società e per l’ambiente. Con il direttore sportivo ci conosciamo da anni e abbiamo anche vinto un campionato, è normale che nella mia scelta questo abbia influito, così come quella di ritrovare mister Baiano. L’ho anche ringraziato, perché a Poggibonsi ci ha dato tanto arrivando in una situazione critica, sono felicissimo di ritrovarlo. Follonica Gavorrano è una di quelle piazze che, se ti chiamano, vai a prescindere dalla categoria. Tra l’altro con il Poggibonsi abbiamo sempre giocato bellissime partite. A prescindere da tutto, l’obiettivo è sempre di giocare per cercare di vincere. I buoni propositi sono una cosa, ma poi è il campo a parlare. Io ho accettato il progetto senza pensare alla categoria. Ripartire creando entusiasmo fa la differenza".