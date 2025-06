Francesco Timperanza lascia il Terranuova Traiana: addii e nuovi arrivi in Serie D

TERRANUOVA Anche Francesco Timperanza lascia il Terranuova Traiana. Il portiere, tra gli artefici della salvezza in serie D, non rinnoverà per un’altra stagione con piazza Coralli. Classe 2001, Timperanza è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Scandicci fino a debuttare a 17 anni in prima squadra: resterà con i blues per 5 stagioni, per poi approdare alla Sangiovannese. In totale in 6 stagioni di serie D: 131 presenze, 168 gol subiti. Sbarca nell’estate scorsa in riva al Ciuffenna: in maglia biancorossa tra campionato, preliminare di Coppa Italia e playout salvezza disputa 31 gare, 11 delle quali senza subire reti, con 37 reti al passivo, contribuendo alla permanenza in Serie D del Terranuova. A settembre 2018 l’esordio in serie D poco più che diciassettenne. In quattro stagioni in maglia Scandicci colleziona 109 presenze. Nel 2023 il primo vero trasferimento che lo porta a San Giovanni. Con il Marzocco, sempre in quarta serie, 22 presenze, 21 gol subiti. La stagione che sta per andare in archivio diventa uno dei fautori della salvezza del club terranuovese. Gli addii potrebbero però non finire qui. Sono dati infatti in partenza Petrioli – in avvicinamento al Grassina – Morandi, Grieco e Massai, che andrebbero ad aggiungersi a Privitera, Sacconi – già accasati alla Sansovino – e Iaiunese, tra i protagonisti assoluti della passata stagione con 10 gol segnati, in procinto di fare il salto in Lega Pro alla Sambenedettese. Da definire infine la posizione di Bega, anche lui attratto dalle sirene di Monte San Savino. In ogni caso, Resti e Cardini dovranno attingere a piene mani dagli altri club per plasmare il Terranuova Traiana del prossimo campionato. Oltre alle conferme di Marini e Degl’Innocenti, che dovrebbero arrivare a breve, potrebbero restare in biancorosso anche Senzamici e Mannella. Un giocatore su cui la società intende puntare risponde al nome di Davide Cardo, classe 2007 prodotto della cantera terranuovese, che nella prossima stagione ricoprirà un ruolo di primo piano tra i calciatori in quota. Francesco Tozzi