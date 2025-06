Franco Farneti torna al Sasso Marconi: obiettivo salvezza in Serie D

La notizia era nell’aria, ma da ieri pomeriggio è diventata ufficiale: Franco Farneti (nella foto) è il nuovo allenatore del Sasso Marconi. Il tecnico bolognese, alla terza avventura della carriera sulla panchina gialloblù, è chiamato a sostituire il predecessore Ivan Pedrelli (in procinto di passare al Lentigione) e a cercare di salvare la squadra nel prossimo e difficile campionato di serie D.

"Il fatto che il Sasso mi abbia chiamato per la terza volta a guidare la squadra rappresenta per me un grandissimo motivo di orgoglio – sottolinea Farneti che, nella seconda metà dello scorso campionato, ha guidato il Medicina Fossatone in Eccellenza –: se la società ha deciso questo significa che sono riuscito a lasciare un buon ricordo. Se ho scelto di tornare è perché anch’io ho conservato le sensazioni positive vissute insieme all’ambiente sassese. Il nostro obiettivo sarà il mantenimento della categoria in un campionato che si preannuncia importante e pieno di realtà blasonate: quest’ultimo fattore renderà il tutto ancor più stimolante, con l’ambiente che dovrà confermarsi il valore aggiunto per centrare l’obiettivo. Il Sasso dovrà essere umile, ma consapevole".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il team manager Gianfilippo Rossi.

"La scelta di Farneti è sintomo inequivocabile della volontà della società di dare forte seguito al lavoro degli ultimi tre anni consolidandosi in serie D – commenta –: in quest’ottica, l’autorevolezza, la professionalità e le capacità del nostro nuovo allenatore, unite alla conoscenza del campionato e dell’ambiente Sasso, ci danno sicurezza e allo stesso tempo serenità di azione per la nostra crescita e il nostro progetto".