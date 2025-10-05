Fratres e Cenaia fuori casa per i primi centri

La quarta giornata ha programmato trasferte sia per i rossoblù perignanesi che per i verdi arancioni del Cenaia. Occorre ricordare che le due squadre pisane in pratica sono al loro terzo incontro di campionato avendo già osservato entrambe il loro turno di riposo. I Fratres Perignano si recano a Cecina dove affronteranno lo Sporting, squadra in salute, al momento ancora imbattuta ma anche i Fratres sono ancora imbattuti. La dimostrazione che anche i rossoblù di mister Fanani stanno bene arriva dal turno infrasettimanale di Coppa che li ha visti eliminati in casa della Lucchese ma solo dopo i calci di rigore. La partita vera e propria li ha visti protagonisti e solo un gol nel finale ha rimesso in corsa la squadra locale. I Fratres Perignano vanno a Cecina alla ricerca della prima vittoria. Anche il Cenaia, che va a giocare sul campo del Fucecchio, ancora non ha vinto in campionato. Dopo aver riposato domenica scorsa, la squadra di Sena, nel turno del mercoledi di Coppa, ha fatto in pieno il suo dovere eliminando con un buon secondo tempo la forte Lastrigiana. Inizio delle gare ore 15.