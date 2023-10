Fratres Perignano sostanza al campionato

FRATRES PERIGNANO

4

FUCECCHIO

2

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri, Bernardini (43’st Maccagnola), Gamberucci, Mancini, Baggiani (26’st Porcellini), Ficarra, Rosi (7’st Taraj), Zefi (35’st Martinelli), Sciapi (45’st Tassi). All.Cristiani.

FUCECCHIO: Del Bino, Borghean, Lotti (10’st Re), Lecceti, Mariani, Ghelardoni, Arapi, Cenci, Cioni (34’st Malanchi), Falconi (20’st Agostini), Rigirozzo (31’pt Badalassi). All. Dell’Agnello.

Arbitro: Puntel di Tolmezzo.

Marcatori: 20’pt Rosi, 29’pt Sciapi (R), 38’pt Bernardini, 24’st e 47’st Agostini, 39’st Taraj.

Note: al 9’pt espulso Gamberucci.

PERIGNANO – I Fratres Perignano, cancellano il passo falso di domenica scorsa, e sfornano una grande prova di carattere tornando prepotentemente alla vittoria. Un netto punteggio ottenuto oltretutto giocando per più di ottanta minuti in inferiorità numerica. In apertura di partita, al 9’, fallo da ultimo uomo di Gamberucci che viene espulso direttamente. L’uomo in meno non preoccupa più di tanto la squadra locale che al 20’ si porta in vantaggio con un colpo di testa di Rosi. Al 29’ gran tiro di Petri che viene respinto ma sui piedi di Sciapi che viene atterrato in area. E’ calcio di rigore che lo stesso Sciapi trasforma. Al 38’ ancora Sciapi abile a servire Bernardini che non ha problemi a triplicare. Nella ripresa il Fucecchio fa vedere che c’è e accorcia le distanze al 24’ con Agostini. Nel finale di partita ancora emozioni con il gol realizzato da Tanaj lanciato da Sciapi. Infine, in pieno recupero, al 47’, c’è ancora il tempo per vedere il secondo gol personale di Agostini che riduce lo svantaggio del Fucecchio. Per i Fratres un ritorno alla vittoria che ridà sostanza al suo percorso in campionato.

Pietro Mattonai