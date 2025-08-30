Fratta, che debutto. "Giocare a Ferrara per noi è un premio»

Le 17.30 di domani, domenica 31 agosto, sarà una data da segnare con il fuoco nella storia del Fratta Terme. Sì, perché domani pomeriggio i termali debutteranno per la prima volta in Eccellenza. Di più, lo faranno in uno stadio che fino a pochi anni fa ospitava partite di serie A. Contro una squadra, la Ars et Labor di Ferrara, che è l’erede naturale della neofallita Spal.

"Per noi è un grande regalo – commenta mister Enrico Malandri, che ha traghettato i biancoverdi alla vittoria della Promozione e ora guiderà i termali anche nella nuova avventura nel massimo campionato regionale –: prendiamo questo match come se fosse un regalo proprio per la vittoria dello scorso campionato". Solo che è una partita in cui i punti hanno già un valore. "Giocheremo all’interno di uno stadio decisamente non da questi livelli, in un ambiente caldo e in un clima totalmente diverso da quello che siamo abituati, ma poco importa. I miei ragazzi sono carichi, e nello spogliatoio c’è entusiasmo".

La squadra termale, come detto, è al debutto assoluto in categoria, ma la rosa è di assoluto spessore. "Abbiamo tanti ragazzi che hanno già giocato l’Eccellenza, ma quella del ‘Mazza’ sarà una partita ancora superiore". La Ars et Labor nei giorni scorsi ha sfondato quota 2mila abbonamenti, e col Mesola in Coppa c’erano circa 4mila persone. "Sono numeri che non fanno nemmeno molte squadre in serie C. D’altronde loro fanno tutto come una vera e propria squadra professionistica. Si allenano al mattino. Molte cose noi non possiamo permettercele".

Ma la Fratta non vuole lasciare nulla di intentato. "Siamo andati a vederli in Coppa col Mesola e abbiamo visionato filmati – dice ancora Malandri –. Non è una finale. Non ci giochiamo l’intera Eccellenza in questa partita. È un match da tre punti come le altre 33 gare seguenti. Sarà sicuramente una partita emozionante, quella di Ferrara, ma è solo il primo tassello di una stagione lunghissima". E quello che sarà fondamentale, è l’obiettivo finale.

"Solo con il gruppo possiamo disputare una stagione di alto livello. Che per la Fratta vuol dire centrare l’obiettivo principale: la salvezza". E, per un super scaramantico come Malandri, guai a parlare di fioretti da compiere in caso di permanenza in categoria. "Scaramanzia? È ancora prestissimo per pensare a quello che succederà a maggio. Adesso, quello che dobbiamo fare è pensare al match di Ferrara. Poi, da lunedì, guarderemo al Solarolo e al debutto nel nostro ‘Spazzoli’. Poi a quella dopo ancora. Una partita alla volta, fino alla fine. Sono 34 scalini, e dobbiamo farli tutti al meglio". E, una volta arrivanti in cima, magari festeggiare ancora. Perché se a maggio sarà salvezza, avrà lo stesso sapore della promozione di pochi mesi fa.

