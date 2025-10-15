Fratta, la favola di Ndiaye. Poker di gol per la capolista. Il bomber: "Incredibile. E continuo a martellare»

Due metri esatti di talento, umiltà e, soprattutto, fame di gol. Quella che domenica ha travolto il Faenza. Sì, perché Khadimou Rassoul Ndiaye – per tutti ‘Pampa’ –, è l’uomo del momento in casa della sorprendente capolista Fratta Terme: nell’ultima giornata, contro la sua ex squadra, ha siglato un poker da urlo (prima volta in carriera), che ha steso i manfredi e lanciato i biancoverdi. Una prestazione sontuosa, che accende i riflettori su un attaccante di 23 anni con una storia da raccontare e un futuro tutto da scrivere.

Nato a Forlì da papà senegalese e mamma nigeriana, Ndiaye ha iniziato a giocare nel 2010: partito dal settore giovanile del Forlimpopoli, è poi passato al Cesena e al Forlì. Con i galletti si è affacciato anche al calcio dei grandi, collezionando 6 presenze (pochi minuti) in serie D. Poi un lungo girovagare nelle categorie inferiori: Cotignola, Del Duca, Gambettola, San Pietro in Vincoli (con 15 reti). L’anno scorso il Faenza poi, in estate, la chiamata di mister Enrico Malandri, che lo ha voluto fortemente a Fratta Terme. E domenica un poker nello stadio in cui, in un anno intero, non era riuscito a segnare nemmeno una volta.

"Devo ringraziare il mister, che ha creduto in me – racconta Ndiaye, che fuori dal campo lavora come magazziniere a Diegaro –. Sono stato accolto veramente bene qui, la Fratta è un ambiente sereno e tranquillo, ideale per lavorare al meglio. Una società seria, che da anni alza sempre più l’asticella, perfetta per un giovane che vuole migliorare". E i risultati si vedono: prima la doppietta contro il Mesola, poi sette giorni dopo il poker di Faenza, "che dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutta Fratta".

Tre gol di testa, "un fondamentale su cui sto lavorando sodo", più un pallonetto. "Una giornata incredibile, ma spero sia solo l’inizio. L’obiettivo è continuare così, a ‘martellare’ per la squadra". Ndiaye è una punta centrale, capace di far reparto da solo: "Non ho un idolo preciso, nel calcio di oggi molti si assomigliano. Ma per stazza e caratteristiche, direi Luca Toni". Anche se il soprannome viene da un altro attaccante del passato: l’argentino Roberto Sosa, ‘El Pampa’, visto in Italia con le maglie di Udinese, Messina, Ascoli e Napoli. "So che è un soprannome curioso per un ragazzo con origini africane, ma nasce ai tempi delle giovanili del Forlì: fu il mio preparatore atletico dell’epoca, Zavatta, a chiamarmi così. Diceva che assomigliavo a lui".

Paragoni che non spaventano questo ragazzo: Ndiaye mantiene saldi i piedi per terra, consapevole dei suoi pregi e dei suoi difetti. "Non mollo mai, su nessun pallone, con qualsiasi risultato. Se ci credi, il gol può arrivare anche all’ultimo secondo, e può farti vincere". Un esempio? Era il 93’ allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara, prima di campionato: Ars et Labor e Fratta sono sull’1-1 e Ndiaye, subentrato da pochi minuti, serve Candoli per il gol vittoria.

"Difetti? Eh, ne ho tanti… Forse il maggiore è che a volte non resto concentrato al 100%. Ma sono tutte cose su cui sto lavorando con il mister e con i compagni più esperti come Spadaro, Pezzi e Gallo. Avere loro tre accanto è fantastico, mi stanno aiutando un sacco".

E ora? "Non mi sono dato un obiettivo, penso solamente ad aiutare il più possibile la squadra e a segnare. Però non per gloria personale". Anche se è già arrivato a 6 gol, "non mi sono dato un traguardo da raggiungere, l’importante è che la squadra cresca sempre di più". Per provare anche, perché no, a sognare. "Dove mi vedo fra cinque anni? Spero in alto, il più possibile. So che, se si continua a pedalare, soprattutto a livello mentale, i risultati arrivano". Nel frattempo, il Fratta Terme – da neopromosso – è primo in classifica con 15 punti in 7 giornate, a pari merito con la nuova Spal, e si gode il suo ‘gigante buono’, con la speranza che questo sia solo il primo capitolo di una nuova, bellissima, storia di sport.