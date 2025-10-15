Fratta, la favola di Ndiaye. Poker di gol per la capolista. Il bomber: "Incredibile. E continuo a martellare»
Le 4 reti al Faenza (6 in due partite) hanno portato la neopromossa in vetta
Due metri esatti di talento, umiltà e, soprattutto, fame di gol. Quella che domenica ha travolto il Faenza. Sì, perché Khadimou Rassoul Ndiaye – per tutti ‘Pampa’ –, è l’uomo del momento in casa della sorprendente capolista Fratta Terme: nell’ultima giornata, contro la sua ex squadra, ha siglato un poker da urlo (prima volta in carriera), che ha steso i manfredi e lanciato i biancoverdi. Una prestazione sontuosa, che accende i riflettori su un attaccante di 23 anni con una storia da raccontare e un futuro tutto da scrivere.
Nato a Forlì da papà senegalese e mamma nigeriana, Ndiaye ha iniziato a giocare nel 2010: partito dal settore giovanile del Forlimpopoli, è poi passato al Cesena e al Forlì. Con i galletti si è affacciato anche al calcio dei grandi, collezionando 6 presenze (pochi minuti) in serie D. Poi un lungo girovagare nelle categorie inferiori: Cotignola, Del Duca, Gambettola, San Pietro in Vincoli (con 15 reti). L’anno scorso il Faenza poi, in estate, la chiamata di mister Enrico Malandri, che lo ha voluto fortemente a Fratta Terme. E domenica un poker nello stadio in cui, in un anno intero, non era riuscito a segnare nemmeno una volta.
"Devo ringraziare il mister, che ha creduto in me – racconta Ndiaye, che fuori dal campo lavora come magazziniere a Diegaro –. Sono stato accolto veramente bene qui, la Fratta è un ambiente sereno e tranquillo, ideale per lavorare al meglio. Una società seria, che da anni alza sempre più l’asticella, perfetta per un giovane che vuole migliorare". E i risultati si vedono: prima la doppietta contro il Mesola, poi sette giorni dopo il poker di Faenza, "che dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutta Fratta".
Tre gol di testa, "un fondamentale su cui sto lavorando sodo", più un pallonetto. "Una giornata incredibile, ma spero sia solo l’inizio. L’obiettivo è continuare così, a ‘martellare’ per la squadra". Ndiaye è una punta centrale, capace di far reparto da solo: "Non ho un idolo preciso, nel calcio di oggi molti si assomigliano. Ma per stazza e caratteristiche, direi Luca Toni". Anche se il soprannome viene da un altro attaccante del passato: l’argentino Roberto Sosa, ‘El Pampa’, visto in Italia con le maglie di Udinese, Messina, Ascoli e Napoli. "So che è un soprannome curioso per un ragazzo con origini africane, ma nasce ai tempi delle giovanili del Forlì: fu il mio preparatore atletico dell’epoca, Zavatta, a chiamarmi così. Diceva che assomigliavo a lui".
Paragoni che non spaventano questo ragazzo: Ndiaye mantiene saldi i piedi per terra, consapevole dei suoi pregi e dei suoi difetti. "Non mollo mai, su nessun pallone, con qualsiasi risultato. Se ci credi, il gol può arrivare anche all’ultimo secondo, e può farti vincere". Un esempio? Era il 93’ allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara, prima di campionato: Ars et Labor e Fratta sono sull’1-1 e Ndiaye, subentrato da pochi minuti, serve Candoli per il gol vittoria.
"Difetti? Eh, ne ho tanti… Forse il maggiore è che a volte non resto concentrato al 100%. Ma sono tutte cose su cui sto lavorando con il mister e con i compagni più esperti come Spadaro, Pezzi e Gallo. Avere loro tre accanto è fantastico, mi stanno aiutando un sacco".
E ora? "Non mi sono dato un obiettivo, penso solamente ad aiutare il più possibile la squadra e a segnare. Però non per gloria personale". Anche se è già arrivato a 6 gol, "non mi sono dato un traguardo da raggiungere, l’importante è che la squadra cresca sempre di più". Per provare anche, perché no, a sognare. "Dove mi vedo fra cinque anni? Spero in alto, il più possibile. So che, se si continua a pedalare, soprattutto a livello mentale, i risultati arrivano". Nel frattempo, il Fratta Terme – da neopromosso – è primo in classifica con 15 punti in 7 giornate, a pari merito con la nuova Spal, e si gode il suo ‘gigante buono’, con la speranza che questo sia solo il primo capitolo di una nuova, bellissima, storia di sport.
