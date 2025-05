Fratta Terme celebra la promozione in Eccellenza e pianifica il futuro con Marco Sozzi

Stasera, con un’apericena fra prima squadra, staff e società, si chiude la trionfale e storica stagione 2024-25 del Fratta Terme culminata con la promozione in Eccellenza. Poi da domani si volta pagina, anzi la si è già voltata. La Fratta, infatti, ha subito inseriti due tasselli per il prossimo campionato: l’arrivo come ds di Marco Sozzi, ex capitano del Forlì, e la conferma di mister Enrico Malandri. "Conosco Marco da tantissimo – spiega il dg dei termali Andrea Fiumi – e mi è venuto in mente lui perché ha vissuto la gestione di una società sotto tutti i punti di vista: non è solo un direttore sportivo, ma conosce il dietro le quinte".

Di sicuro, uno con l’esperienza di Sozzi per una realtà come la Fratta "è un valore aggiunto – continua Fiumi –. Ma è proprio quello che vogliamo fare: circondarci di figure competenti, di ‘uomini di calcio’, perché con le competenze si può andare lontano". Strutturarsi per migliorarsi, insomma. "Anche con ruoli precisi. L’Eccellenza è di altissimo livello per una realtà come la nostra. E oltre che per la salvezza, vogliamo investire sul settore giovanile". Basti dire che nella stagione appena conclusa, a parte la Juniores, i biancoverdi coprivano tutte le squadre. "Stiamo creando una realtà importante, tolto il Forlì in serie C, ci siamo noi e il CavaRonco. Ci siamo, ce lo siamo meritati e ci siamo arrivati perché la programmazione ha dato i suoi frutti", conclude Fiumi.

Ora tocca a Marco Sozzi (nella foto a destra con Fiumi) guardare al futuro. "Mi sono preso qualche mese, dopo aver finito con la Sammartinese – spiega il neo ds biancoverde –, ma sono stato da subito colpito dalla grande organizzazione della Fratta, uno dei motivi principali della mia scelta. Dopo la prima chiacchierata avevamo definito tutto". A febbraio la stretta di mano, ma in sordina. "Non volevamo distrarre la squadra, tanto che non sono andato nemmeno alle partite". Tranne che all’ultima, il 6-1 al Frugesport. "Ma solo sul 5-0 mi sono deciso, mi sono cambiato e sono andato".

Adesso uno scenario impegnativo. "L’Eccellenza è un grande stimolo – dice Sozzi –, è come arrivare in serie A". Campionato che si giocherà, salvo scossoni, con l’ossatura della stagione appena conclusa. "Sul mister non c’erano dubbi. Si è preso il tempo per valutare, ma la Fratta non poteva che ripartire da lui. E per i giocatori cambiare tanto per fare non è nella mia indole. Vogliamo ragionare sul blocco che ha vinto la Promozione".

Enrico Magnani