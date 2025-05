Fratta Terme-Frugesport: la sfida per la storica promozione in Eccellenza

Ci sono partite che non si giocano soltanto con i piedi. Si giocano con il cuore, con la testa, con l’anima. Si giocano per un paese intero, per la storia, per un sogno. Fratta Terme-Frugesport non è una partita: è molto di più. È un destino che bussa. Perché la Fratta non gioca solo per tre punti: gioca per scrivere la storia con la prima, epica, promozione in Eccellenza. Fratta-Frugesport mette in palio proprio questo.

L’occasione poi non è d’oro, è di platino. Perché la Fratta (a +2 dal Santarcangelo, secondo), ospiterà domani alle 16.30 al ‘Vasco Spazzoli’ l’ultima della classe, la cenerentola Frugesport. Che ha numeri diametralmente opposti a quelli dei biancoverdi: appena 28 gol segnati, secondo peggior attacco della categoria, mentre appena 20 sono quelli subiti dalla Fratta, miglior difesa del girone, a braccetto con Santarcangelo e Misano. E ben 91 i gol subiti dai ravennati, peggior difesa in assoluto del lotto, contro le 67 reti segnate dall’attacco atomico dei termali (solo il Santarcangelo ha fatto meglio, 71). Ma nel calcio, si sa, finisce quando l’arbitro fischia tre volte.

"È una partita fondamentale e come tutte comincia da 0-0 – commenta Andrea Fiumi, direttore generale dei biancoverdi –. Sappiamo che non dobbiamo sbagliare, ma anche che la squadra è pronta per affrontare questa sfida nel migliore dei modi".

E poi, in caso positivo, si potrà festeggiare tutti insieme: "Abbiamo pensato di aprire le porte a tutti, con ingresso libero allo stadio per accogliere più gente possibile. Ci piacerebbe festeggiare con l’intero paese", continua Fiumi. Intanto la tribuna è certo che sarà gremita, con i ragazzi del settore giovanile, "a cui ho chiesto di venire in tuta societaria". Prima del calcio d’inizio, la formazione under 16 biancoverde scenderà a centrocampo, dove riceverà il trofeo "per aver vinto il campionato interprovinciale di categoria, il primo della storia della Fratta".

Quindi i ragazzi lasceranno il palcoscenico ai grandi, che avranno il compito di combattere per qualcosa che alla Fratta fino a qualche anno fa era vietato anche solamente sognare: l’Eccellenza. "E qui dovremo stare molto attenti – va avanti il numero uno biancoverde –, sarà una domenica estiva, con temperature che sfioreranno i 30 gradi. Loro inoltre tenteranno in tutti i modi di metterci i bastoni fra le ruote".

Cosa deve fare quindi la formazione di mister Enrico Malandri? "L’ideale sarebbe sbloccarla il prima possibile, in modo da mettere il match subito in discesa. Il caldo non aiuterà, quindi dobbiamo fare di tutto per voltare la partita in fretta a nostro favore". Per poi dare il via ai festeggiamenti. Come tutti si augurano. "Aspettiamo solo il 90’, speriamo vada tutto bene – chiude Fiumi –. Poi siamo pronti ad esplodere di gioia".