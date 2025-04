Fratta Terme: Primavera di Calcio tra Promozione e Tornei Giovanili

Una primavera a tutto calcio per il Fratta Terme, che mentre con la prima squadra insegue la promozione in Eccellenza, è anche impegnato su più fronti con il proprio settore giovanile. Da una parte l’organizzazione dei ‘Fratta Tornei’, una rassegna ormai storica, che da otto anni anima il centro sportivo Vasco Spazzoli con decine di squadre e centinaia di calciatori in erba. Dall’altra un invito di tutto spicco: la partecipazione con le formazioni under 12 e 16 alla prestigiosa Florence Cup, torneo nazionale in corso da venerdì fino a domani a Firenze. Qui i giovani biancoverdi si confrontano con coetanei di scuole calcio blasonate, in un contesto organizzativo di assoluto prestigio. Fra le partecipanti anche l’Empoli Academy Australia e l’albanese Akademia Futbolit di Tirana. "Questa è un’esperienza che serve a crescere, anche a livello umano – commenta il direttore sportivo e organizzatore dei tornei del club Andrea Fiumi –. Affrontare club di alto profilo, vivere insieme il viaggio e la competizione: per i ragazzi sono momenti che lasciano il segno".

Poi da fine aprile a inizio giugno la società termale allestirà cinque tornei giovanili, che coinvolgeranno bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Si partirà il 25 aprile coi Primi Calci 2017-18, poi il 1° maggio i Primi Calci 2016; a seguire, il 25 maggio i Pulcini 2015 on dedica all’ex capitano biancoverde Marco Alni; dal 5 al 30 maggio gli Allievi U16 con lo storico Torneo Manuel Ronchi; infine, il 1° giugno il torneo ‘Pulcini in campo’. Oltre 70 le squadre coinvolte, fra cui Cesena e Bologna, Forlì e Imolese. "Il nostro obiettivo non è solo far giocare i ragazzi – conclude Fiumi –, ma offrire loro esperienze vere".

