Fratta Terme: stagione trionfale con la promozione in Eccellenza e il titolo under 16

Non solo la prima squadra macina record su record, questa stagione è trionfale per tutto il Fratta Terme. Se infatti la formazione senior è prima in Promozione, a 180 minuti dallo storico salto in Eccellenza, la formazione under 16 di mister Filippo Buda ha già vinto il suo campionato. Con la vittoria 0-1 sul Santa Sofia di martedì pomeriggio, i giovani biancoverdi hanno conquistato, con una giornata d’anticipo, la matematica certezza di essere campioni interprovinciali, scrivendo una pagina storica per il club. Si tratta infatti del primo successo assoluto in questa categoria, frutto di una stagione che ha visto un solo padrone: i giovani termali, infatti, in 17 giornate hanno conquistato ben 11 vittorie e 5 pareggi a fronte di una sola sconfitta. Un cammino costante e decisamente brillante, che premia il lavoro della società, dello staff tecnico e del gruppo di giovani calciatori. Grande la soddisfazione in casa Fratta Terme (nella foto l’esultanza del gruppo), dove questo traguardo rappresenta senza dubbio un motivo di orgoglio.

e. ma.