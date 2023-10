Frenata Solo pari per il Granamica

Magro bottino, un pareggio e una sconfitta, per le bolognesi inserite nel girone A di Eccellenza. Zola sconfitto dal Fabbrico mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti, pur avendo dominato per lunghi tratti, non è andato oltre l’1-1 interno contro la diretta rivale per la salvezza Fidentina.

Passando al raggruppamento B, si ferma la striscia di vittorie consecutive della capolista Granamica: gli uomini di Davide Marchini hanno impattato 0-0 sul difficile campo del Gambettola. Fortuna, per il team di Minerbio, che anche la seconda della classe Sasso Marconi di Fabio Malaguti non sia riuscita ad andare oltre il pari (1-1) nella trasferta di Massa Lombarda.

Il Castenaso di Sergio Fancelli è stato capace di espugnare con il punteggio di 2-0 il campo della neo-promossa Vis Novafeltria.

Ennesima sconfitta, infine, per il Bentivoglio di Marco Gelli che, tra le mura amiche, è caduto 1-0 contro i ferraresi del Sant’Agostino.