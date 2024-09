Friends Cup, nel weekend il torneo riservato alla categoria Esordienti. In campo le nostre promesse e quelle di tante big

Atalanta, Fiorentina, Empoli, Roma, Perugia, Asd Invictus lam, Levante Azzurro, Calciomania, Virtus Andria, Esperia Monopoli e Salesiana Vigor. Sono le 12 squadre che, assieme all’Union Picena Calcio, si contenderanno la 13ª edizione della Friends Cup di Potenza Picena, in programma da sabato a domenica. Il torneo è organizzato dalla società potentina e dal Comune, ed è rivolto alle categoria Esordienti 2013. "Un torneo che ci rende orgogliosi. Ringraziamo l’Union Picena – ha commentato Giuseppe Castagna, vicesindaco con delega allo sport – che fa un lavoro importantissimo per l’organizzare l’iniziativa, ma non solo. Preziosa è l’attività portata avanti tutto l’anno con i ragazzi, tra cui il settore paralimpico". Ma oltre al lato sportivo, sarà una manifestazione utile per far conoscere la città: "Come accaduto per il Torneo del Picchio, pure in questa occasione i giovani partecipanti e le loro famiglie sono un importante volano per far conoscere il territorio", ha dichiarato Michele Galluzzo, assessore al turismo. "Sarà – aggiunge Maurizio Linardelli, presidente dell Union Picena – un fine settimana bello e coinvolgente. Sabato sarà la giornata delle qualificazioni, in serata ci sarà la presentazione delle squadre all’auditorium Scarfiotti. Finali e premiazioni sono in programma domenica pomeriggio". Location della manifestazione il campo sportivo "Favale Scarfiotti" dove in due giorni si giocheranno 26 partite. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. alla presentazione dell’iniziativa, erano presenti per l’Union Picena Calcio anche i responsabili tecnici Marco Battistelli e Gianluca Buratti: "I partecipanti – hanno detto – vivranno due giorni intensi non solo sotto il profilo tecnico, ma anche e soprattutto sotto quello sociale, della condivisione e dell’integrazione".