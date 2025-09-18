Fronte del tifo. Passione biancazzurra: il club al bar Amantea

C’è un nuovo punto di riferimento in città per i tifosi dell’Ac Prato. Si tratta del Prato Club Bar Amantea, presentato ufficialmente nella giornata di ieri. La sede dell’associazione è appunto il Bar Amantea di via Boni del titolare Pietro Amantea, ex dirigente dei lanieri nelle precedenti gestioni e grande appassionato dei colori biancazzurri. Sarà lui a ricoprire i panni di presidente del Club, mentre a Riccardo Risaliti toccherà il ruolo di suo vice. Ad affiancarli i consiglieri Erika Amantea, Mirko Cecconi e Daniele Domenicali.

"Si tratta di un club ufficiale, in quanto abbiamo costituito una società – ha spiegato Pietro Amantea – Ovviamente il tutto parte dalla grande passione per il Prato. Seguiremo la squadra biancazzurra e realizzeremo varie attività. Abbiamo intenzione di andare in trasferta e di organizzare dei pranzi ogniqualvolta ci sposteremo. Ma in programma ci cono anche cene a tema, con la speranza che partecipino anche calciatori e membri dello staff dirigenziale e tecnico. Abbiamo poi il desiderio di collaborare con le associazioni onlus del territorio e non solo, a cominciare da Soccorso Clown. Vogliamo infatti puntare molto sul tema del sociale. E poi – ha proseguito Amantea – per noi è importante lanciare un messaggio chiaro: il calcio deve essere un veicolo di aggregazione. Fra i tifosi della stessa squadra, ma anche con i sostenitori delle altre società".

Sulla stessa falsariga il commento di Risaliti: "Vogliamo stare accanto all’Ac Prato e in particolare alla nuova proprietà. Senza l’arrivo e l’impegno della presidentessa Asmaa Gacem, adesso saremmo in Terza Categoria. Per cui dobbiamo ritenerci davvero fortunati".

Alla presentazione del Prato Club Bar Amantea, oltre all’ex sindaco e grande tifoso biancazzurro Matteo Biffoni, ha preso parte pure il team manager dell’Ac Prato, Claudio Sciannamè. "C’è grande soddisfazione per la nascita di questo club. Anche la presidentessa Asmaa Gacem è rimasta particolarmente contenta una volta appresa la notizia. Nonostante non sia più in società, Pietro (Amantea, nda) è sempre vicino ai colori biancazzurri. Puntiamo ad avere tanto sostegno da parte della città e le iniziative del Prato Club Bar Amantea sicuramente ci aiuteranno – ha detto Sciannamè – Siamo carichi e vogliosi di riscattare le due sconfitte patite contro Orvietana e Camaiore, per cominciare a regalare soddisfazioni importanti ai nostri tifosi". Il costo dell’iscrizione al Prato Club Bar Amantea è di 20 euro. Per informazioni, rivolgersi direttamente all’associazione. I primi 100 iscritti riceveranno una sciarpa ufficiale del Club.

Francesco Bocchini