Fucecchio a caccia di punti. Montespertoli in trasferta

Scatta oggi alle 15 la seconda giornata di Eccellenza, con le quattro squadre del circondario impegnate due in casa ed altrettante in trasferta. Partiamo dal girone A, dove a giocare tra le mura amiche sono Fucecchio e Real Cerretese. I bianconeri ricevono al Corsini la neopromossa Larcianese degli ex Cerasa (l’allenatore sarà però in tribuna per squalifica come il difensore Di Giulio) e Falconi. Entrambe sono ancora a caccia del primo successo stagionale tra coppa e campionato e sono reduci da un pareggio all’esordio. Allo Strulli di Monsummano Terme, il Palatresi di Cerreto Guidi non è ancora disponibile dopo i lavori di manutenzione al terreno di gioco, la matricola Real Cerretese riceve invece la Sestese, caduta in casa al debutto con il Real Forte Querceta. I ‘medicei’ sono invece ancora imbattuti con soprattutto la porta inviolata da 270 minuti. Il Montespertoli sarà invece di scena al Rossetti di Cecina contro lo Sporting, formazione ben attrezzata per una corsa di vertice come dimostra il blitz di domenica scorsa a Cenaia. Veniamo infine al girone B, dove il Certaldo sarà a La Guardiana di Lastra a Signa contro la Lastrigiana. I viola valdelsani sono ancora a caccia dei primi gol dopo tre ko di fila con la Colligiana tra coppa e campionato. Intanto il diesse Conforti ha regalato un’altra pedina a Gangoni, l’esterno sinistro Matteo Innocenti (‘04), già in viola nelle ultime due stagioni con 43 presenze tra Serie D ed Eccellenza.

Simone Cioni