Fucecchio e Cerretese: i segnali dai primi test. Pochi gol ma tanta corsa per trovare ritmo

Interessanti amichevoli quelle disputate mercoledì scorso da Fucecchio e Real Cerretese, in rodaggio per l’inizio dell’Eccellenza. Partiamo dai bianconeri, che dopo il successo per 2-1 nel primo test stagionale sul campo dei pari categoria del Signa, sono stati battuti di misura al Neri di Castelfiorentino dal Tuttocuoio, formazione di categoria superiore dal momento che i neroverdi di Ponte a Egola partecipano alla Serie D. "É stato un buon test perché è stata una partita vera e molto equilibrata – commenta il direttore sportivo del Fucecchio, David Del Carratore – e per noi che siamo una squadra molto giovane aver affrontare una squadra di categoria superiore è stato un bel banco di prova". Mister Menichetti è partito con questo undici, schierato secondo il modulo 3-4-3: Del Bino, Compagnucci, Lecceti, Ghelardoni; Guerrucci, Malanchi, Geniotal, Melani; Badalassi, Fiorini, Princiotta. Nel corso della ripresa sono poi entrati anche l’altro portiere Rocchi, i difensori Modena, Usai, Goretti, Cioni e Arapi, il centrocampista Sgherri e gli attaccanti Gjoni e Cristodaro. Non hanno invece preso parte al test Pieri, Berhoxa, Cardini e Agostini. Veniamo adesso alla Real Cerretese, al debutto stagionale dopo l’amichevole in famiglia della scorsa settimana, che a Ponsacco ha impattato per 1-1 contro l’ambizioso Mobilieri di Promozione.

Al di là del risultato sono arrivate buone indicazioni per mister Petroni, soprattutto dalla fase di possesso con i biancoverdi ‘medicei’ che hanno fatto per larghi tratti del match la partita denotando una buona circolazione di palla. Dall’altro lato, però, Melani e compagni hanno concesso qualche ripartenza di troppo ai padroni di casa, che sono infatti passati in vantaggio al 10’ con l’ex Fucecchio Sciapi. Il pari della Real Cerretese è arrivato al 58’ con Sogli, uno dei giovani volti nuovi che si è mosso bene. Questa la formazione schierata da Petroni: Cirillo (46’ Battini), Orsucci, Dal Prato (46’ Sogli), Gargiulo, Romiti (70’ Innocenti), Mordagà, Bargellini (46’ Melani), Pievani (70’ Tramacere), Mallardo (80’ Shaid), Bouhafa (46’ Ferrara), Nieri (46’ Volpi). Non sono entrati Lapi, Meoli e Vannini. Adesso i biancoverdi torneranno in campo domani alle 17.30 ad Altopascio contro il Tau (Serie D). Sempre domani, ma alle 19, nuova amichevole anche per il Fucecchio, ancora a Castelfiorentino, ma stavolta contro i padroni di casa (Promozione).

Simone Cioni