Fucecchio per l’impresa. Sfida anche tra bomber

Tutto pronto per un altro weekend di Eccellenza, che domenica alle 14.30 vedrà il fischio d’inizio della ventiduesima giornata. Tra le tre formazioni locali impegnate nel girone A l’impegno sulla carta più difficile è sicuramente quello che attende il Fucecchio (nella foto) a Camaiore sul campo dell’imbattuta capolista. I padroni di casa veleggiano in testa alla classifica con 49 punti, miglior attacco e la miglior difesa del girone, ma i bianconeri sono una delle squadre più in forma del momento con 10 punti nelle ultime 4 gare, uno in più dei versiliesi. Un’avvincente sfida nella sfida è quella tra bomber: Chiaramonti (Camaiore) 18 e Sciapi (Fucecchio) 13. All’andata al Corsini ebbe però la meglio il Camaiore per 4-1. Domenica trasferta impegnativa anche per il Montespertoli, che sarà di scena a Ponte Buggianese. Le due compagini sono separate in graduatoria da 8 punti in favore dei gialloverdi di mister Sarti, ma i pistoiesi hanno vinto le ultime due partite disputate davanti al proprio pubblico. Lo scorso 20 ottobre al Molino del Ponte di Baccaiano finì con un rocambolesco 3-2 per il Montespertoli. Torna infine al Comunale il Certaldo, che ospiterà il quotato Cenaia. I pisani sono quinti, in piena corsa per i play-off, con 13 lunghezze di vantaggio sui viola valdelsani, che hanno invece bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona ‘calda’ della classifica. All’andata il team di Corsi seppe comunque tenere testa ai più quotati avversari arrendendosi soltanto per 1-0.

Simone Cioni