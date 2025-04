Fucecchio: separazione consensuale con il direttore sportivo Alessio Pardini

La straordinaria cavalcata nel girone di ritorno, dove ha conquistato gli stessi 28 punti della capolista Camaiore e l’ottimo sesto posto finale con 45 punti sono ancora freschi nella memoria di tutti i sostenitori bianconeri, ma in casa Fucecchio è già tempo per la prima novità in vista della prossima stagione, che vedrà la società del presidente Lazzeri ai nastri di partenza dell’Eccellenza per il nono anno consecutivo. Si separano infatti consensualmente le strade con il direttore sportivo Alessio Pardini (nella foto), arrivato due estati fa dopo l’esperienza al San Miniato Basso. "In questi due anni Pardini ha svolto egregiamente il suo lavoro centrando gli obiettivi richiesti dalla società ed andando ben oltre le proprie competenze – si legge nella nota del club – soprattutto nella scorsa stagione, quando nel momento di difficoltà, si è fatto carico di una nave in mezzo alla bufera portandola in porto nel migliore dei modi. Grazie Alessio, abbiamo avuto a Fucecchio un grande direttore ed ancor più un grande uomo".