Fucecchio, una vittoria con riscatto. Restituisce il ko subito in Coppa Italia

FUCECCHIO 2CENAIA 0

FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Lecceti, Geniotal, Usai, Pieri (65’ Cristodaro), Sgherri, Fiorini (86’ Gjoni), Badalassi, Princiotta (89’ Arapi). All.: Menichetti.CENAIA: Bettarini, Lischi (65’ Boumarouan), Arcidiacono, Bianchi, Signorini, Puleo, Fischer, Cito (75’ Provinzano), Maggi (86’ Cavalli), Remedi, Santagata (70’ Quilici). All.: Sena.Arbitro: Mauro di Pistoia.Reti: 22’ Princiotta, 55’ Badalassi.

FUCECCHIO – In un colpo solo il Fucecchio centra la prima vittoria stagionale in campionato e ‘vendica’ il ko subito sempre al Corsini nel primo turno di Coppa Italia, costato poi l’eliminazione dalla competizione. Nonostante l’assenza di Ghelardoni, Guerrucci, Malanchi ed Agostini la truppa di Menichetti entra in campo senza paura e prende subito in mano le redini del gioco. Bellissima l’azione che porta al vantaggio bianconero al 22’: Geniotal pesca in profondità Pieri, che va via in velocità all’avversario e mette a centro area per il taglio di Princiotta, che insacca. Il Cenaia accusa il colpo e i padroni di casa possono gestire bene il vantaggio fino all’intervallo. In avvio di ripresa è poi un eurogol di Badalassi ad indirizzare ulteriormente la gara. Il numero dieci bianconeri si fa più di metà campo palla al piede per arrivare solo davanti a Bettarini e trafiggerlo. Il Cenaia prova a reagire, ma non si rende mai pericoloso. Nel finale il Fucecchio va vicino al terzo gol con Fiorini.