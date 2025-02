Fucina, rivoluzione fallita: "Ma io non mi arrendo"

Adesso parlo io. Lo sfogo di Luciano Pace nell’inedito ruolo di presidente e allenatore della Fucina di Muggiò è di quelli destinati a far discutere. Inedito anche il progetto, avviato quest’estate sulla scorta dell’esperienza della Fucina, società “storica“ della GOA7 League, il campionato di calcio a 7 dove sport, web e social si fondono che ha molto appeal tra i giovani. Pace lo bissa anche nel calcio tradizionale, una sorta di “Campioni“ col Cervia, con telecamere negli spogliatoi ma con l’aggiunta della possibilità di interagire. Una rivoluzione, ma non va per il verso giusto. Davide Venantini dopo poche giornate si dimette. Il sostituto non arriverà mai. "Ne abbiamo contattati tanti ma la risposta comune era: sì, ma non voglio le telecamere. La condivisione fa paura?" si chiede Pace che quindi sfrutta il patentino di allenatore per calarsi in una nuova parte. "Una scelta più o meno obbligata". Poi c’è anche una questione arbitrale, esplosa dopo i due gol annullati contro il Codogno. "La Fucina ha un seguito social molto colorito e numeroso da 5-6mila persone. Così qualche direttore di gara si lascia prendere da manie di protagonismo. Nessuna malafede, intendiamoci, però domenica ci sono state situazioni al limite del paradossale".

Anche sui campi l’accoglienza non è il massimo. "Pagliacci, circo, andate su tik tok e molte altre cattiverie. Peccato che in tribuna ci siano anche i figli dei giocatori…". Oggi la squadra è fuori dai playoff. "Mi aspettavo di più, ma non mi arrendo".