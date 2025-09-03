Fuggi-fuggi biancorosso. Si dimette il dottor Contento

Non ha più nemmeno il medico il Rimini di Giusy Scarcella. Infatti, ieri ha presentato le sue dimissioni lo storico medico sociale dei biancorossi Pasquale Contento che in un primo momento era rimasto al fianco della società. Il dottor Contento si è dimesso da responsabile sanitario, medico della prima squadra e medico sociale. Un ulteriore segnale di come le cose stiano precipitando sempre di più in piazzale del Popolo. Ora a chi toccherà dire addio? Ma qualcuno potrebbe anche arrivare considerando che ormai da giorni, dopo i saluti di Giuseppe D’Aniello, il club è sulle tracce di un direttore generale. Impossibile pensare che qualcuno possa accettare l’incarico in questa situazione. E, invece, a quanto pare ci sta pensando Stefano Giammarioli, vicino al club già da qualche giorno. Ma sembra essersi preso un altro po’ di tempo prima di comunicare la propria decisione definitiva, l’ex direttore sportivo del Gubbio. Sempre che quando arrivi ci sia ancora una squadra e un tecnico ad allenarla. Situazione paradossale.