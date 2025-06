Fulmine a ciel sereno sulla Leon. Cacciato il mister delle meraviglie. Ghidelli: "Non me lo aspettavo"

Mistero. La società non spiega le motivazioni, l’allenatore preferisce tenersele per sé. Totale generale, dopo quattro mesi senza perdere mezza partita, una squadra che girava alla perfezione, un playoff perfetto e una incredibile promozione in Serie D e dopo oltre un mese e mezzo di proclami (non da ultimo la scorsa settimana pure in TV) circa la volontà di confermare Riccardo Ghidelli alla guida della Leon nella stagione 2025/26 (indipendentemente dalla categoria in cui avrebbe militato), ieri a mezzogiorno la società di Vimercate ha comunicato l’interruzione del rapporto tramite una nota in cui però non si spiega molto altro. Un perché non viene nemmeno accennato. Il direttore sportivo Marco Sala si limita a un laconico "c’è un comunicato societario". Poi però emerge che la società, in caso di promozione, non era mai stata così convinta di assegnare a Ghidelli la panchina “orange“ e si stava già muovendo a caccia di un profilo più esperto. La scelta è ricaduta su Matteo Vullo che quest’anno ha salvato (in D) all’ultimo minuto dell’ultima giornata il Crema. Sala, in effetti, conferma che il successore di Ghidelli è stato già individuato: la firma è arrivata nel pomeriggio di ieri. Il bolognese classe 1981 a questo punto è già a Vimercate.

Abbiamo chiesto intanto conto anche a Riccardo Ghidelli. Altro che fulmine a ciel sereno, come si dice in questi casi, per il tecnico monzese è stata una cannonata nel deserto. "Non me l’aspettavo!" esordisce Ghidelli. "C’è stato un cambio repentino, probabilmente. La società avrà fatto le sue valutazioni ed è arrivata a questa conclusione. Ognuno compie le sue scelte che io rispetto. Le motivazioni? Sì, me ne hanno fornite… Io comunque un’idea me la sono fatta e preferisco tenerla per me. Son tranquillo, conosco perfettamente come funziona il calcio dopo tanti anni che ci sono dentro. Me ne vado da imbattuto e resto comunque grato a tutti per l’opportunità che mi è stata concessa". E ora? "Trovare squadra a fine giugno è un po’ dura. Aspetterò il mio turno e mi farò trovare pronto".