Fusione Medolla San Felice Fc: Reazioni tra gli Sportivi e Ricordi di Gianni Bellini

La notizia della nascita del nuovo Medolla San Felice Fc, anticipata dal Carlino, ha fatto il pieno di reazioni fra gli sportivi della Bassa e fra chi nel passato ha vestito la maglia giallorossa. Un’operazione che comunque per la prossima stagione manterrà i due loghi sulla maglia e vedrà prima squadra e gran parte del settore giovanile giocare ancora allo stadio ’Bergamini’. Fra i tanti post spicca quello amarcord del sanfeliciano doc Gianni Bellini, il più grande collezionista al mondo di figurine di calciatori. "The end – scrive Bellini – come riportato dai giornali dal 1° luglio l’Us San Felice non esisterà più, verrà fatta la fusione con il Medolla che terrà la matricola e quindi i giallorossi del San Felice (società fondata nel 1958 con il nome Pro Patria) non esisteranno più". Bellini poi ricorda "i gloriosi anni della serie D, lo storico spareggio del 17 giugno 1976 contro i rivali di sempre della Mirandolese per la promozione in IV serie (come si diceva allora) allo stadio Braglia di Modena davanti a oltre 15mila spettatori. Ed ancora il piacere (personale) di allenarsi al fianco di calciatori che pochi anni prima avevano vinto lo scudetto con la Lazio come Manservisi oppure di seguire la squadra in trasferte impossibili (per i tempi) come Osimo, Macerata, Civitanova Marche".

d.s.