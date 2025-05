Fusione tra Quarantolese e Sanmartinese: nasce l'Atletic Via Valli

All’orizzonte dei dilettanti modenesi si profila un’altra fusione. Come anticipato ieri, è ben avviata quella che porterà a una società unica fra Quarantolese e Sanmartinese, al via in Seconda categoria con ambizioni di un campionato da protagonista: il nome individuato sarebbe quello di Atletic Via Valli, come la strada che unisce Quarantoli e San Martino Spino (la società utilizzerà entrambi i campi), con i ds delle due società Fabio Fontana e Claudio Benatti che resterebbero entrambi a coordinare la parte tecnica e l’idea di confermare in panchina Paolo Rampani, arrivato a gennaio a Quarantoli.

Mercato. Non c’è solo l’opzione Solierese per Beppe Greco, in predicato di guidare i gialloblù (sarà Promozione con la fusione col Ganaceto al 99%): a lui ha pensato anche il Formigine con un progetto di guida del settore giovanile e della Juniores. In Promozione il Montombraro ha confermato il portiere 2005 Giacomo Guerrieri. In Prima la Mirandolese ha comunicato l’addio dal tecnico Andrea ’Briegel’ Govoni, mentre il ds Federico Guerzoni si è dimesso dalla carica, ma resterà in società al seguito della prima squadra, possibile una scelta interna per sostituirlo. Al Polinago l’intenzione è di confermare i due tecnici Daniele Grotti e Fausto Ferrari. In Seconda la Spezzanese rilancia con un progetto rinnovato e ambizioso, che vede l’ingresso di Gmm Group in qualità di main sponsor, con alcuni dirigenti del Gruppo che affiancheranno l’attuale dirigenza della società. A guidare la squadra con il ruolo di allenatore e direttore tecnico sarà Gigi Andreoli al debutto da tecnico ma con alle spalle una lunga carriera da giocatore appena chiusa col salto in Eccellenza alla Cdr Mutina. La direzione sportiva sarà affidata ad Andrea Cardillo e Davide Casari. In Terza dopo 5 anni mister Davide Ferrari saluta la Bortolotti.

d.s.