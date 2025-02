Futsal A2: alle 17,30 i ragazzi di Vanni giocano al PalaValli di Russi. Imolese, ora è tempo di derby

Il derby di A2 è servito. Alle 17.30 l’Imolese Futsal giocherà al PalaValli di Russi, una partita impegnativa per la truppa di Leonardo Vanni. I romagnoli sono secondi, hanno una squadra di tutto rispetto e sul proprio campo riescono sempre a fare risultati importanti come dimostrano i 33 punti conquistati in 14 partite. Un match in cui gli imolesi proveranno a fare risultato per tenere vive le speranze di potere conquistare un posto nei playoff, ma è un incontro impegnativo sotto tanti vista: la forza degli avversari e la differenza di organico. Sono queste le corde toccate da mister Vanni nell’ultima settimana di allenamenti. Anche da queste partite si vede la maturità: a Russi è importante non perdere, per l’autostima e per la classifica.

Le altre gare: Potenza Picena-Atlante Grosseto, Prato-Audax Sant’Angelo, Real Fabrica Roma-Pontedera, Buldog Lucrezia-Real Rieti, riposa Grifoni.

La classifica: Real Fabrica Roma 38; Russi 33; Prato 27; Atlante Grosseto 25; Buldog Lucrezia 22; Grifoni 21; Imolese 20; Real Rieti 19; Audax Sant’Angelo, Pontedera e Potenza Picena 10.

a. m.