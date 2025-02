Futsal A2: domani alle 18. L’Imolese di Vanni aspetta la capolista

Domani l’Imolese giocherà alla palestra Cavina: alle ore 18 in via Boccaccio arriverà la capolista Real Fabrica Roma.

I capitolini in questa stagione hanno vinto ben 13 partite su 15, due pareggi entrambi in trasferta: Pontedera-Real Fabrica Roma 5-5 (16 novembre) e Atlante Grosseto-Real Fabrica Roma 3-3 (16 febbraio).

I romani sono una macchina da guerra sportiva con 98 reti segnate e solamente 38 subite, in settimana asfaltando il Russi si sono conquistati l’accesso alla final four di Coppa Italia.

La formazione di mister Lucchetti non ha punti deboli, gli uomini di Vanni hanno le carte in regola per centrare un risultato positivo che terrebbe vive le speranze play off, ma non sarà affatto facile.

Le altre gare (serie A2 girone B (settima di ritorno): Pontedera-Potenza Picena, Audax Sant’Angelo-Buldog Lucrezia, Real Rieti-Russi, Spello-Prato, riposa Atlante Grosseto.

La classifica: Real Fabrica Roma 41; Russi 33; Prato 30; Atlante Grosseto 26; Imolese Futsal 23; Real Rieti e Buldog Lucrezia 22; Grifoni 21; Potenza Picena 11; Audax Sant’Angelo e Pontedera 10.

a. m.