Futsal a2, finisce 0-6. L’Imolese di Vanni precipita in casa

Brutto passo falso interno per l’Imolese Futsal battuta alla palestra Cavina per 0-6 dal team dei Grifoni. Una partita stregata per gli uomini di mister Leonardo Vanni, il primo tempo si era chiuso già sullo 0-3 per gli ospiti, non sono mancate le occasione per fare gol.

Gli avversari sono strati bravi a giocare in contropiede e a non lasciare scampo ai padroni di casa.

Gli imolesi non sono riusciti a prendere le misure ad Alunni Santoni capace di segnare ben quattro reti, le altre due portano invece la firma di Leite e Perez Grassi.

Nel prossimo turno l’Imolese giocherà a Prato, in Toscana, per cercare di voltare pagina e dimenticare l’ultima debacle.

a. m.