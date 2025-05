Futsal A2: la compagine non perde tempo per formare il team della prossima stagione con Liverani come direttore sportivo. I rossoblù ripartono da Kakà e mister Rinaldi

L’Imolese Futsal sta gettando le basi per la prossima stagione che sarà ancora in A2. In casa rossoblù non mancheranno le novità a partire dalla panchina che è stata affidata al nuovo allenatore Matteo Rinaldi; quest’ultimo conosce già l’ambiente avendo lavorando nel vivaio. Ci sono novità anche a livello societario, Samuele Liverani è arrivato da Villa Fontana per fare il direttore sportivo prendendo il posto di Roberto Spighi che rimarrà in organico come responsabile della prima squadra e dell’Under 19 Nazionale. E’ già cominciata la costruzione della squadra che sarà al via del campionato, il primo tassello confermato è il capitano Kakà (foto).

Il brasiliano sarà al suo posto e ancora una volta potrà dare manforte all’attacco di cui è stato il marcatore principe degli ultimi due campionati. Il rinnovo di Kakà è una bella iniezione di leadership, esperienza e soprattutto supporto in zona gol dove è un vero cecchino. Rimarranno al loro posto il portiere Simone Fanile (2004), e il gioiello di casa Mattia Bussi (2005); nelle prossime settimane il club rinnoverà altri giovani elementi usciti dal vivaio. Potrebbe rimanere anche Edoardo Vinicius, l’Imolese sta provando a trattenerlo ancora per un altro torneo, e la conferma di Vinicius darebbe un ulteriore spinta a livello d’esperienza all’intero gruppo squadra. Lasceranno l’Imolese: Filippo Lari, Nicolas Pietragallo, Antonino Fuschi, Daniel Fuschi e Gustavo Teruya. Alcune cessioni sono molto dolorose, ma erano indispensabili per costruire un percorso nuovo con attori che si affacciano per la prima volta sul palcoscenico.

Liverani sta lavorando per dare in tempi brevi a mister Rinaldi una rosa completa per essere già pronti nel giorno in cui la squadra si ritroverà al raduno.

Il club sta cercando un nuovo team manager che si occupi contemporaneamente sia del team di A2 che dell’Under 19. Mentre nel settore giovanile ci saranno tante squadre al via: Under 11, Under 13, Under 15 e Under 17. A queste verranno aggiunti 2/3 team del settore dilettantistico per un totale di 200 atleti.

Antonio Montefusco