Futsal a2. La Dozzese di Vanni corre sempre veloce

La Dozzese Futsal ha fatto poker vincendo la gara con il Real Fabrica Roma: i gialloblù si sono imposti 5-4 con la quaterna di Kakà e il gol di Sangiorgi.

Dopo quattro turni è in testa a punteggio pieno: "Con il Real Fabrica – commenta il tecnico Leonardo Vanni – è stata una partita molto difficile perché loro sono una squadra molto organizzata giovane con corsa e fisicità, soprattutto non molla mai. Abbiamo commesso troppi errori personali e collettivi, forse un po’ deconcentrati. Alla fine sono arrivati tre punti ed è ciò che conta". Primo posto da neo promossa nel campionato di A2 è l’ottimo risultato ottenuto fino a questo momento. Nel prossimo fine settimana la Dozzese osserverà il proprio turno di riposo: "La sosta arriva in un momento importante, ci servirà per poter aggiustare alcune cose e poter recuperare un po’ di acciacchi in vista del prossimo slot di quattro partite che saranno determinanti per il nostro futuro".