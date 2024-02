Futsal a2. La Dozzese non va: quarto ko di fila

DOZZESE

4

RUSSI

6

DOZZESE FUTSAL: Sangiorgi, Drago, Martella, Kakà, Badahi, Fanile, Conti, Fuentes, Creaco, Golinelli, Kasimi, Nussi. All. Vanni.

RUSSI: Musetti, Spadoni, Bruno, Navarro, Bolotti, Bonetti, Balanti, Babini, Michelacci, Cianciulli, Beltrami. All.: Bottaccini.

Arbitri: Maretti e Mirri.

Reti: 1’ Kakà, 2’pt Kakà, 11’pt Navarro, 16’pt Kakà, 17’pt Cianciulli, 18’pt Badahi. 18’t Spadoni, 19’pt Cianculli, 7’st st Cianciulli 11’ st Cianciulli.

La Dozzese non riesce più a fare risultato. La squadra di Leonardo Vanni ha centrato la quarta sconfitta consecutiva: è stato fatale ai gialloblù il Russi che si è imposto 6-4. Una partita bella intensa con i padroni di casa partiti subito in vantaggio 2-0 con la doppietta di Kakà. Due gol di scarto illusori, il Russi a quel punto ha triplicato le energie ed è riuscita ad andare al riposo sul 4-4. Nella ripresa la Dozzese non è riuscita più a prendere le misure a Cianciulli, la sua doppietta ha mandato ko i locali.