Futsal a2: successo del prato con le reti decisive di berti, domani il potenza picena. L’Imolese di mister Rinaldi parte bene, però si perde nel finale

IMOLESE FUTSAL

3

PRATO

6

IMOLESE FUTSAL: Bussi, Cioccia, Andretta, Kakà, Santoro, Greco, Strinati, Ghebreselassie, Maccarini, Bulgarelli, Tosto, Kasmi. All. Rinaldi.

PRATO: Cerri, Acciai, Prota, Panchetti, Bellocci, Berti, Ciardelli, Fazzini, Giannattasio, Barbero, Garcia, Martini. All. Bottacini.

Arbitri: Ciriotta e Tasca, cronometrista: Pette.

Reti: 9’pt Fazzini, 10’pt Greco, 11’pt Greco, 14’pt Berti, 1’st Barbero, 6’st aut. Bulgarelli, 14’st Berti, 15’st Greco, 19’st Berti.

Note: ammoniti Bellocci, Greco, Garcia.

Esordio amaro nel campionato di serie A2 per l’Imolese Futsal, i rossoblù sono stati battuti infatti in casa dal Prato che si è imposto alla fine con il risultato di 6-3.

Dopo che il primo tempo si era chiuso in parità, Imola ha incassato 4 gol e non c’è stato più nulla da fare se non prendere atto di questa prima sconfitta stagionale.

Non certo il modo migliore per cominciare il torneo: l’obiettivo della formazione allenata dal tecnico Rinaldi è centrare una salvezza tranquilla e già domani in trasferta con il Potenza Picena servirà un risultato positivo per mettere punti in cascina.

Antonio Montefusco