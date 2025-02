Futsal B femminile. In Coppa Italia la Virtus lascia tutto al temibile Hurricane

La terza giornata di Coppa non sorride alla Virtus Romagna, che perde in trasferta sul campo del Futsal Hurricane per 2-1 al termine di una partita estremamente combattuta. Tra campionato e Coppa, questa è la seconda sconfitta consecutiva per le romagnole di mister Pierini, che non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo per riscattarsi in campionato. L’obiettivo è ovviamente quello di ricominciare a riprendere a macinare punti e gioco già da questa domenica, quando affronteranno per la quattordicesima giornata di campionato l’Atletico Chiaravalle primo in classifica, in una sfida che si preannuncia sin da ora avvincente e complicata.

Silvia Guidi, a proposito della sconfitta contro l’Hurricane in Coppa, commenta: "Durante la partita sono mancate convinzione e cinismo. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo state brave a sfruttarle al meglio". Un’analisi lucida che ora lascia il posto alla voglia di rifarsi. "Dopo queste due sconfitte che abbiamo subito nelle ultime due partite giocate – dice la giocatrice delle biancorosse – dobbiamo essere brave a ricalibrarci. Vogliamo tornare ad imporre il nostro gioco, ognuna di noi può contribuire sia dentro che fuori dal campo. Dobbiamo rimetterci al lavoro per preparare al meglio le prossime sfide".

Guidi si sofferma anche sul valore di questa Virtus. "Come squadra abbiamo tutte le carte in regola per fare meglio e alzare ulteriormente l’asticella – non ha dubbi su questo – Anche io dovrò fare la mia parte, dando il massimo e continuando a lavorare duro settimana dopo settimana". Un’iniezione di fiducia che servirà alla Virtus in questa seconda parte di campionato. "Siamo un bellissimo gruppo, che si è rafforzato tanto in questi mesi, stiamo facendo bene e il nostro cammino lo testimonia. Nulla è perso dopo queste due sconfitte e dobbiamo ora concentrarci per concludere la stagione nel migliore dei modi".

Gruppo e un timoniere all’altezza. "Abbiamo la fortuna di avere – conclude Silvia Guidi – dalla nostra un mister e uno staff molto preparato, cosa che ci aiuterà ancora di più a gestire momenti come questi". Ora sotto con il prossimo big match di campionato perchè con Chiaravalle non sarà una passeggiata.