Futsal B femminile. La Virtus Romagna inciampa e perde la vetta della classifica

La Virtus Romagna perde sul campo dell’Infinity Futsal per 3-0 e inciampa nella seconda sconfitta in campionato. Una sconfitta che non deve portare allarmismo in casa delle romagnole, ma che sicuramente dovrà portare a delle riflessioni e a dell’ulteriore lavoro. La classifica è corta, il primo posto è ancora a portata di mano, ma da qui alla fine del campionato per la Virtus i passi falsi devono essere ridotti al minimo.

"Siamo partite molto forte – commenta Alessia Venturini parlando della partita di domenica scorsa – nei primi minuti siamo riuscite a mettere in grande difficoltà le avversarie, ma abbiamo sprecato qualche occasione". Poi aggiunge: "Abbiamo subito due gol pressoché identici nel giro di pochi minuti, che ci hanno demoralizzato anche a livello mentale. Nella ripresa abbiamo cercato di riaprire il match, ma siamo calate anche fisicamente e non siamo riuscite nel nostro intento".

Una sconfitta che arriva pochi giorni dopo la vittoria in Coppa della Virtus proprio sull’Infinity. Ma qualcosa, questa volta, evidentemente non è andato secondo i piani. "In settimana avevamo preparato molto bene la partita – racconta Venturini – cercando anche di comprendere alcuni errori commessi in Coppa. Penso che la sconfitta sia dovuto ad errori un po’ grossolani, che di solito non commettiamo o che comunque siamo sempre riuscite a tamponare in tempo".

Infine, Venturini analizza: "Il morale della squadra subito dopo la sfida con l’Infinity non era dei migliori, ma conosciamo le nostre qualità e sappiamo che questo è stato solo un incidente di percorso". La giocatrice virtussina conclude suonando la carica: "Non dobbiamo farci condizionare da questa sconfitta, le nostre ambizioni rimangono invariate". Ora un fine settimana di sosta dal campionato per rituffarsi nella coppa cercando di metabolizzare in fretta questa sconfitta.

Futsal B femminile. Girone B (13ª giornata): Circolo Lavoratori Terni-Real Grisignano 1-6, Atletico Chiaravalle-Scandicci 1-5, Cus Pisa-Hurricane 2-4, Infinity-Virtus Romagna 3-0.

Classifica: Atletico Chiaravalle, Hurricane 27; Virtus Romagna 25; Scandicci 18; Real Grisignano 17; Bo Ca Junior 11; Cus Pisa 11; Circolo Lavoratori Terni 1.