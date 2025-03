Futsal B femminile. La Virtus viaggia verso Pisa per prendersi il primo posto

Dopo essersi presa tutto nel faccia a faccia d’alta classifica contro l’Atletico Chiaravalle, la Virtus Romagna oggi ci riprova in casa del Cus Pisa (calcio d’inizio alle 16). A due punti dalla capolista Hurricane, oggi impegnata sul campo del Real Grisignano, la squadra di mister Pierini ha come unico obiettivo la vittoria. La corsa a tre per il primo posto nel girone B si fa sempre più accesa e le biancorosse non hanno intenzione di perdere colpi. Anche perché l’impresa non sembra impossibile sul campo del Cus Pisa penultimo della classe con sette punti messi insieme sin qui.

Futsal B femminile. Girone B (15ª giornata): Circolo Lavoratori Terni-Scandicci, Atletico Chiaravalle-Bo Ca Junior, Cus Pisa-Virtus Romagna, Real Grisignano-Hurricane. A riposo l’Infinity.

Classifica: Hurricane 30; Virtus Romagna 28; Atletico Chiaravalle 27; Scandicci 21; Real Grisignano 17; Infinity 16; Bo Ca Junior 14; Cus Pisa 7; Circolo Lavoratori Terni 1.