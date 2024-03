Futsal B femminile. La Virtus al Flaminio si mette a caccia di un tris di vittorie

Torna al Flaminio oggi la Virtus Romagna (calcio d’inizio alle 16) per affrontare il Villaguardia. Una partita che si prospetta combattuta e che le romagnole vogliono vincere per allungare la striscia di vittorie consecutive a tre. La squadra di mister Massimiliano Spada viene dal tripudio ottenuto sul campo del Bagnolo nel quale le biancorosse hanno vinto per 10-2 con una bella prestazione corale. La Virtus, purtroppo, dovrà affrontare anche questa sfida in piena situazione di emergenza per via dei tantissimi infortuni che hanno colpito e che continuano a colpire la squadra.

Futsal B femminile. Girone A (17ª giornata): Jasnagora-Bagnolo, Athena Sassari-Polisportiva 1980, Pero-Infinity, L84 Torino-Hurricane, Virtus Romagna-Villaguardia. A riposo il Mediterranea.

Classifica: Mediterranea 45; Pero 34; Athena Sassari 32; Jasnagora 28; Virtus Romagna 24; L84 Torino 21; Infinity 20; Polisportiva 1980 11; Villaguardia 10; Hurricane 5; Bagnolo 1.