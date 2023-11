Futsal B femminile. La Virtus ritorna al Flaminio per allungare la striscia positiva

La Virtus Romagna ospita al Flaminio (inizio alle 16) il Futsal Hurricane. Le romagnole arrivano a questo match galvanizzate dalla prima vittoria in trasferta della stagione, ottenuta domenica scorsa sul campo del Villaguardia. E vogliono allungare la striscia di vittore consecutive a tre, per continuare ad avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. "Le ragazze stanno molto bene – commenta il mister biancorosso Massimiliano Spada – questa settimana abbiamo lavorato con maggiore serenità dopo i due ottimi risultati ottenuti consecutivamente. I sacrifici fatti e la determinazione spesa finora hanno prodotto dei risultati positivi e questo è un grande riscontro per tutto il gruppo".

Futsal B femminile. Girone A (7ª giornata): Pero-Polisportiva 1980, Jasnagora-Villaguardia, Athena Sassari-Mediterranea, Virtus Romagna-Hurricane, L84 Torino-Infinity. A riposo il Bagnolo.

Classifica: Athena Sassari 16; Mediterranea 15; Pero 13, L84 Torino 12; Virtus Romagna, Jasnagora 9; Polisportiva 1980, Infinity 5; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo 0.